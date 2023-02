Ewan Gale & Brian van Hinthum

Maandag 6 februari 2023 19:53 - Laatste update: 19:53

Na een toch enigszins teleurstellend verlopen seizoen besloten Mattia Binotto en Ferrari uit elkaar te gaan na 2022. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vindt het jammer dat de Italiaan vertrokken is uit de paddock, al ziet hij geen rol voor zijn voormalig concurrent weggelegd binnen zijn eigen renstal.

Na een toch wat teleurstellend verlopen 2022 besloten Ferrari en Binotto uit elkaar te gaan. Ondanks de uitstekende auto, vielen de resultaten uiteindelijk toch redelijk tegen en moest men door eigen onnodige fouten toezien hoe de wereldtitel uiteindelijk redelijk gemakkelijk richting Red Bull Racing ging. Men moest bij de Scuderia dus op zoek naar een vervanger voor de vertrokken Binotto en men kwam in die zoektocht uit bij Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur.

Goed werk geleverd

Het betekent dat Binotto in 2023 dus zonder baan zit, nadat hij al sinds 1995 werkzaam was binnen de renstal uit Maranello. De Italiaan leek de renstal er bovenop te krijgen na het debacle van 2020 en men kwam met een winnende auto op de proppen. Toch bleven met name de fouten aan de pitmuur hangen rondom Binotto en zijn team en moest hij het veld ruimen. Horner zag het allemaal aan. "Het was interessant om de beweging te zien. Ik heb sympathie voor Mattia, omdat hij onderaan de streep gewoon goed werk heeft geleverd", vertelt de Brit aan Auto, Motor und Sport.

Geen rol bij Red Bull

Hij vervolgt: "Vorig jaar was duidelijk een enorme stap vooruit vanaf waar zij waren gebleven. Het moet dus zwaar voor hem zijn geweest na die lange tijd die hij in dienst is geweest bij Ferrari." Ondanks zijn bewondering voor Binotto, ziet Horner geen rol voor hem bij Red Bull weggelegd. "Ik zie niet in in welke rol hij hier zou kunnen werken. Natuurlijk is het allemaal zwaar geweest bij Ferrari nadat ze zo'n grote stap vooruit hebben gezet, maar misschien liggen er andere opties voor hem wat lager op de grid", besluit hij.

