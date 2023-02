Lars Leeftink

Fans viel het tijdens de onthulling van de RB19 in New York vorige week al op, en ook verschillende media waren er al over aan het praten. Max Verstappen heeft voor 2023 inderdaad een ander trainingsschema en vult zijn voorbereiding anders in.

Afgelopen vrijdag werd de RB19 van Red Bull Racing onthuld, na een show die veel kritiek te verwerken kreeg. Verstappen zelf gaf toen al aan dat hij nog niet in de auto heeft gezeten en de livery zelfs nog niet had gezien. Wat fans toen al opviel en Erik van Haren van De Telegraaf later kon bevestigen, was dat Verstappen er afgetrainder uitzag. Het was volgens het internet vooral goed zichtbaar bij het gezicht van de Nederlander.

Verstappen liet tegenover De Telegraaf weten inderdaad zijn trainingsschema te hebben aangepast. De Nederlander is eerder begonnen met zijn voorbereiding. Dit komt vooral omdat het seizoen al begin maart begint, eerder dan voorgaande jaren vanwege de volle kalender. "We zijn dit jaar ook iets eerder gestart. Het is voor mij niet zo’n probleem, omdat ik in december juist wat meer vrije tijd heb gehad. Dat vond ik erg fijn. Dat zorgt er voor dat het makkelijker is om er begin januari weer volle bak tegenaan te gaan."

Het seizoen 2023 begint tijdens het weekend van 5 maart, wanneer de Grand Prix van Bahrein op het programma staat. Een race waarin Verstappen vorig jaar uitviel, net zoals Sergio Perez. De prestaties van 2022 evenaren of verbeteren gaat voor Verstappen en Red Bull Racing een enorme uitdaging worden, gezien het feit dat de RB18 de meest succesvolle auto was die het team ooit heeft gehad. Dat, in combinatie met de concurrentie van Mercedes en Ferrari, maakt 2023 waarschijnlijk een uitdagender seizoen dan 2022.

