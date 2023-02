Redactie

Dinsdag 7 februari 2023 11:49

Max Verstappen verscheen afgelopen vrijdag tijdens het Red Bull-evenement voor het eerst sinds de Grand Prix van Abu Dhabi van afgelopen jaar weer voor de camera's, en daarbij viel het veel mensen op dat de tweevoudig wereldkampioen een zeer afgetraind bekkie had.

Red Bull Racing lanceerde op vrijdag 3 februari vanuit New York City de livery voor de RB19: het wapenfeit waarmee Max Verstappen en Sergio PĆ©rez aankomend seizoen jacht gaan maken op het wereldkampioenschap. Ook werd hier de samenwerking met Ford vanaf 2026 officieel aangekondigd, en dus waren naast teambaas Christian Horner uiteraard ook de coureurs zelf aanwezig. Verstappen stond op verschillende momenten de pers te woord, maar op social media ging het niet zozeer over wat de Limburger te vertellen had. Met name zijn smalle gezicht was het onderwerp van gesprek.

Artikel gaat verder onder video

Afgetraind gezicht

In een video van De Telegraaf wordt de fitheid van Verstappen besproken, en Formule 1-journalist Erik van Haren kan meer vertellen over het fitte voorkomen van de Red Bull Racing-coureur: "Best veel mensen zeiden dat toen ze Verstappen vrijdag in beeld zagen dat hij er goed afgetraind uitzag. Ik heb nog even wat mensen uit zijn omgeving gesproken: ze hebben zijn trainingsschema wat aangepast omdat ze begin of half januari beginnen met trainen, alleen het seizoen begint nu best wat eerder dan in de afgelopen jaren. Op vijf maart al. We hebben ook seizoenen gehad waarbij het eind maart pas begon en in 2020 pas in juni of juli vanwege corona", klinkt het.

Aanpassingen trainingsschema

Wat die aanpassingen inhouden? "Ze trainen iets beknopter, meer dubbele trainingssessies en iets minder hersteldagen. Dat hebben ze allemaal iets aangepast. Ik vond hem er nu al heel fit uitzien en er zijn natuurlijk nog steeds mensen die zeggen: 'Ja, ik stap zelf ook in de auto met twintig kilo overgewicht. Daar hoef je niet afgetraind voor te zijn', maar als je een keer in zo'n auto hebt gezeten met die G-krachten dan merk je hoe fit je moet zijn om dat aan te kunnen. Zeker met races zoals Miami met die luchtvochtigheid, dat is wel even aanpoten voor een coureur."

Ook Max Verstappen ziet zijn nieuwe auto vandaag voor het eerst. šŸ¤© Zijn eerste reactie? Meer zie je om 20:30 uur in Shakedown šŸ‘‰https://t.co/PR8Ph1HpT9#ViaplaySportNL #ViaplayF1 #RB19 #MaxVerstappen pic.twitter.com/fNPa0JnlVP — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 3, 2023

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)