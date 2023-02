Remy Ramjiawan

Dinsdag 7 februari 2023 17:26

Zevenvoudig Grand Prix-winnaar Juan Pablo Montoya heeft de klappen van de zweep in de racerij geleerd onder de vleugels van Helmut Marko. De temperamentvolle Colombiaan moest aan de bak van de adviseur van Red Bull Racing en was daar niet altijd even blij mee. Achteraf moet hij erkennen dat de intenties altijd goed waren en dat hij er een betere coureur door is geworden.

De inmiddels 47-jarige coureur debuteerde in 2001 bij het team van Williams. Maar voordat hij de stap naar het legendarische team wist te zetten, kwam hij onder de hoede van Marko bij Formule 3000-team RSM Marko. In die jaren moest de Colombiaan een aantal van zijn trekjes afleveren onder de harde hand van de adviseur van Red Bull Racing. Inmiddels is zoon Sebastian onderdeel geworden van het Red Bull Junior Team. Montoya senior is maar al te blij met de samenwerking, want hij prijst de topsportmentaliteit van het Oostenrijkse team. In gesprek met Motorsport.com wijdt hij erover uit.

Artikel gaat verder onder video

'Wil een man van je maken'

De harde leerschool van Marko wordt niet door iedereen geroemd en ondanks dat Montoya er destijds niet altijd even blij mee was, waardeert hij inmiddels de lessen. "De meeste teams geven hun coureurs een sterrenbehandeling en leggen je helemaal in de watten. Maar Helmut wil een man van je maken en vindt dat als je iets wil bereiken, je ervoor moet vechten", zo vertelt de voormalig Formule 1-coureur over de 79-jarige Oostenrijker.

OOK INTERESSANT: Marko begrijpt niks van 'muilkorven' coureurs door Ben Sulayem en FIA

Helmut Marko

OOK INTERESSANT: Verstappen reageert op 'absurde' privéjet-opmerking Marko: "Hij begreep het verkeerd"

Vooruit helpen

Montoya was in zijn eerste jaren nog niet op het dieet van een topatleet en dat zorgde voor een woordenwisseling met Marko. "Ik weet nog dat hij me een keer uitnodigde om bij hem thuis te lunchen. Ik kreeg een salade voorgeschoteld, maar ik at in die dagen geen groente", zo legt de Colombiaan uit. Hetgeen schoot in het verkeerde keelgat van de Oostenrijker. Het antwoord van Marko was duidelijk: "Hij liet me vervolgens terug naar zijn kantoor rennen. Het was meer dan een uur hardlopen. Op dat moment was ik heel nijdig op hem, maar als ik erop terugkijk, realiseer ik me dat het zijn manier was om me vooruit te helpen." Al met al kan de Colombiaan er inmiddels van genieten en heeft hij nog altijd een warme band met Marko. "Ik had destijds nauwelijks geld, maar Helmut zorgde goed voor me", aldus Montoya.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)