Brian Van Hinthum

Dinsdag 31 januari 2023 11:17

Voor het nieuwe seizoen heeft de FIA besloten dat het voor coureurs niet meer mogelijk is om zomaar allerlei politieke statements te maken tijdens Grand Prix-weekenden. Het is het motorsportorgaan al meermaals op kritiek komen te staan en dit keer doet ook Helmut Marko een duit in het zakje.

Vanaf 2023 mogen coureurs niet meer zomaar een politiek statement maken op en rondom het circuit zonder dat men daar met de FIA afspraken over heeft gemaakt. Het gaat hierbij vooral om politieke statements tijdens de podiumceremonie na afloop van de race en tijdens persconferenties/interview, iets waar mannen als Hamilton en Sebastian Vettel over het algemeen vaak mee bezig waren. Wat de mogelijke straf kan zijn mocht een coureur zich hier niet aan houden, wordt voorlopig nog niet duidelijk gemaakt. Naar verwachting gaat dit neerkomen op een boete voor de desbetreffende coureur.

Veel kritiek

Het verbod op de vrije politieke statements is niet bij veel mensen in goede aarde gevallen. Zo liet Hamilton zelf al weten gewoon van plan te zijn om door te gaan met zijn gebruikelijke acties en kreeg hij ook bijval van teambaas Toto Wolff. Ook van buiten de Formule 1 klonken er zorgelijke geluiden rondom het besluit. Zo werd president Mohammed Ben Sulayem vorige week door de Britse politiek aangesproken op het besluit en sprak men uit dat het vooral lijkt op een besluit om Hamilton te dwarsbomen.

Helmut Marko

Dit keer is het de beurt aan Marko van Red Bull Racing. De Oostenrijker is het ook niet helemaal eens met het besluit om de coureurs te 'muilkorven' en spreekt tegenover RTL zijn zorgen uit. "Dat is duidelijk fout. Het zijn verantwoordelijke burgers die wereldwijd belangstelling krijgen. Die weten prima hoe en wat ze moeten zeggen. Over het algemeen zitten we in een democratische samenleving en heeft iedereen het recht op vrijheid van meningsuiting", laat ze bezorgde Oostenrijker weten.

