Lars Leeftink

Maandag 20 november 2023 11:07 - Laatste update: 12:02

Max Verstappen won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Las Vegas en kan zeggen dat hij in 2023 alle drie de races in de Verenigde Staten heeft gewonnen. Ook de internationale media zagen dat Verstappen, ondanks wat uitdagingen onderweg, niet echt in de problemen kwam.

Verstappen begon de race vanaf P2 en zou al snel na de start op de eerste plaats liggen. Daarna kreeg Verstappen echter te maken met een straf van vijf seconden voor het op een illegale manier inhalen van Charles Leclerc bij de eerste bocht van de race, raakte zijn auto beschadigd bij een inhaalactie op George Russell en waren er ook nog eens twee safety cars. In de slotfase haalde Verstappen na een comeback uiteindelijk alsnog Leclerc en teamgenoot Sergio Pérez om de race te winnen, waardoor zijn totaal nu op achttien staat en de Nederlander zowel in Austin als in Miami en Las Vegas gewonnen heeft. De internationale media reageren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Brundle kan kritiek op show in Las Vegas deels begrijpen: "Coureurs willen gewoon racen"

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport zag in Verstappen een 'gemene en moeilijke' coureur tijdens de Grand Prix van Las Vegas. "Het was een sprint om de tweede plaats, want voor de eerste, zelfs zondag, was te zien dat Verstappen niet van plan was om iets op te geven. Voor super Max is het overwinning nummer achttien van het seizoen, nummer 53 in zijn carrière, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Sebastian Vettel in de all-time winnaarslijst. Alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher staan nu nog voor hem. Onbereikbaar? Wie zal het zeggen. Max was in ieder geval een hele gemene en moeilijke coureur om mee om te gaan. Zondag werd Leclerc in de eerste bocht ingehaald. De Nederlander kreeg daar een straf van vijf seconden voor. Hij was echter nog steeds snel, niet tevreden met de vele overwinningen en de reeds gewonnen titel. Zelfs contact met George Russell, waardoor zijn voorvleugel beschadigd raakte, hield hem niet tegen. En toen hij na de tweede stop harde banden ging gebruiken, kon Leclerc, die maar één pitstop maakte, zich niet verdedigen tegen zijn comeback."

The Guardian

The Guardian maakte zich na het begin van het weekend druk om de race op zondag, maar zag dat het uiteindelijk allemaal goed zou komen. "Het weekend werd geopend met weinig wrevel nadat de fans slechts acht minuten actie hadden gezien in de eerste training op donderdag en vervolgens niet in staat waren om een tweede sessie te bekijken die meer dan twee uur was uitgesteld en achter gesloten deuren werd gehouden. Ze waren enorm teleurgesteld en boos, omdat ze er in veel gevallen een klein fortuin voor hadden betaald. Er is al een collectieve rechtszaak aangespannen. Erger nog, Verstappen had zich zeer kritisch uitgelaten over de bijbehorende heisa en zei herhaaldelijk dat hij het onnodig vond en dat waar het om ging het racen was, waar de sport volgens hem nauwelijks aandacht aan besteedde."

Bild

Het Duitse Bild genoot vooral van de duels tussen Leclerc en Verstappen en de meerdere leiders tijdens de race. "Zelfs zonder straf moest de drievoudig kampioen de leiding afstaan. In ronde 15 haalde Leclerc volledig onverwacht in en nam hij de leiding weer over. Daarna begon het spektakel. In ronde 32 nam Pérez van Red Bull Racing voor het eerst de leiding. Slechts drie ronden later (35ste) nam Leclerc de eerste plaats weer over. Weer twee ronden later pakte Verstappen de leiding. Een strijd zoals de Formule 1 al lang niet meer had gezien."

Sky Sports F1

Bij Sky Sports hadden ze vooral aandacht voor de start van de Grand Prix in Las Vegas. "Pole-sitter Charles Leclerc ontnam het Red Bull-team van Verstappen een een-tweetje door Sergio Pérez in de laatste ronde in te halen, nadat zijn kansen op de overwinning op wrede wijze werden verpest door de tweede safety car. Leclerc was de favoriet voor de overwinning nadat hij een voorsprong had opgebouwd op Verstappen, die een straf van vijf seconden kreeg bij de eerste ronde pitstops voor het van de baan duwen van de Ferrari bij het inhalen in de eerste bocht. Toen Verstappen echter een pitstop maakte onder de safety car, kon de Nederlander dankzij zijn versere banden terugkomen door het veld en uiteindelijk Leclerc passeren met nog 13 van de 50 ronden te gaan."