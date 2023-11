Lars Leeftink

Martin Brundle heeft verrast gereageerd op de uitspraken die Max Verstappen deed over het F1-raceweekend in Las Vegas. De Nederlander won de race, maar was tijdens het weekend niet te spreken over de show rondom het evenement en het circuit zelf.

Bij Sky Sports laat Brundle, zelf een voormalig F1-coureur, merken dat hij graag in deze tijd een F1-coureur had willen zijn en de uitspraken van Verstappen van afgelopen weekend hem dan ook wel een beetje verbazen. "Voor ik die opmerkingen hoorde [Verstappen over het weekend in Las Vegas], was ik echt jaloers op de coureurs van nu. Ze hebben een hartstikke waardevol platform en krijgen zoveel waardering als ze verdienen. Wat voor prachtige ervaring moet het wel niet zijn om onder deze omstandigheden een Grand Prix te winnen met alle faciliteiten die ze tot hun beschikking hebben."

Verstappen spreekt zich uit

Brundle was vooral verrast over het feit dat Verstappen zich gedurende het raceweekend zo fel tegen het raceweekend in Las Vegas uit aan het spreken was. Zowel over het circuit als over de show rondom het weekend. "Ik was vooral heel erg verrast dat hij zich zo uitspreekt. Maar zo is Max nou eenmaal. Hij wil het allerliefste racen, en alles daarbuiten hoeft van hem niet zo. Maar zoals we allemaal weten komt er meer kijken bij een baan als Formule 1-coureur. Het racen is het leuke deel, maar ze verdienen hun geld vooral met alles wat buiten de baan gebeurt. Het hoort er gewoon bij."

Patrick sluit zich aan bij Brundle

Danica Patrick, voormalig racewinnaar in IndyCar, reageert op Brundle en sluit zich aan bij de Brit. "Ik begrijp wel wat Max zegt hoor, begrijp me niet verkeerd. Als coureur zal je altijd tegengas geven, want je wil het liefste niets anders doen dan racen. Je moet als coureur echter wel begrijpen dat er een balans moet zijn en dat er ook evenementen zullen zijn waar je een hoop werk moet doen buiten de baan om, terwijl dat in andere situaties niet het geval zal zijn."