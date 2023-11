Vincent Bruins

Maandag 20 november 2023 08:46 - Laatste update: 09:12

Max Verstappen won gisteren de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas. Ondertussen ergens anders in de Verenigde Staten van Amerika kwam de naam van de regerend wereldkampioen ook naar boven. Een strategie van het NFL-team de Broncos werd namelijk naar hem vernoemd.

Verstappen ving de wedstrijd op het Las Vegas Strip Circuit aan vanaf de tweede positie. Het was glibberen en glijden door de eerste bocht. De Red Bull Racing-coureur wist de leiding van polesitter Charles Leclerc wel af te pakken, maar drukte de Ferrari daarbij van de baan. Het resultaat was een tijdstraf van vijf seconden voor de Nederlander. Verstappen moest na een pitstop beginnen aan een inhaalrace, omdat hij achter coureurs terecht was gekomen die tijdens een Safety Car vroeg in de wedstrijd al waren gestopt. In bocht 12 stuurde George Russell op hem in met nog een Safety Car-periode tot gevolg vanwege brokstukken op de baan. Verstappen vocht zich ondanks wat schade terug naar voren en pakte de eerste plaats weer in ronde 37 van 50. Hij verdiende in de gokstad zijn achttiende overwinning van het seizoen voor Charles Leclerc en Sergio Pérez.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen neemt kritiek op Las Vegas niet terug: "Dat heb ik altijd al gedacht"

Broncos vs. Vikings

Gisteren werd er een wedstrijd van de National Football League gespeeld tussen de Denver Broncos en de Minnesota Vikings. Het waren de Broncos die zegevierden met 21 - 20 na een winnende touchdown van Russell Wilson in de laatste minuten. Halverwege de wedstrijd werd plotseling de naam 'Max Verstappen' geroepen door de Broncos. In de NFL hebben teams een enorme lijst aan vooraf geplande strategieën. Elk plan heeft weer een eigen bijnaam die door alle spelers wordt onthouden. De quarterback schreeuwt de naam van zo'n strategie, zodat de spelers weten waar ze moeten gaan staan. In dit geval werd de strategie op het laatste moment veranderd, wellicht omdat de quarterback zag dat het huidige plan niet optimaal was voor wat de verdediging deed. Dit plan heette blijkbaar de 'Max Verstappen'. Vaak hebben de namen van de plannen geen connectie met de strategie. Het is wel opmerkelijk dat de naam van de Nederlander werd gebruikt, aangezien Lewis Hamilton mede-eigenaar is van de Broncos.