Brian Van Hinthum

Zondag 19 november 2023 16:01 - Laatste update: 16:04

Max Verstappen heeft zich afgelopen week op meerdere momenten kritisch uitgelaten over de Grand Prix van Las Vegas en met name het hele showelement rondom de race moest het ontgelden. Na de interessante race in de woestijn wordt hem gevraagd of hij nog hetzelfde erover denkt.

De aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas was een behoorlijke rommelige. De verdeeldheid over de race in de woestijn bleef alsmaar groeien. Verstappen liet al vroeg in de week weten weinig op te hebben met de aankomende race. "Ten eerste, volgens mij zijn we hier meer voor de show dan voor het racen zelf, als je kijkt naar de layout van het circuit. Maar weet je, daar hou ik dus niet echt van. Ik heb meer zoiets van: ik ga erheen, doe mijn ding en ik ga weer weg", zei de Nederlander onder meer in aanloop na de een-na-laatste race van het seizoen.

Nooit kritiek op de race

De opmerkingen kwamen de Nederlander, die na de bijzondere openingsceremonie van de race ook nog eens stelde zich een 'clown' te voelen, niet bij iedereen op evenveel applaus te staan. Zo gaf Lewis Hamilton onder meer aan zich niet te kunnen vinden in de woorden van zijn rivaal. Na afloop van zijn zeg in Sin City krijgt Verstappen de vraag of hij nog steeds achter zijn eerdere kritieken staat, zeker nadat hij Viva Las Vegas zong op de boardradio: "Nou, ik heb altijd verwacht dat dit een goede race zou worden", begint de Nederlander zijn antwoord.

Viva Las Vegas

Hij vervolgt: "Zoals ik eerder al zei, zijn het vier lange rechte stukken, lagesnelheidsbochten en je verliest weinig downforce. Dat is nooit mijn probleem geweest", lijkt hij te doelen op met name het showelement waar hij een hekel aan heeft. "Maar vandaag was inderdaad leuk. Dat is het enige dat ik erover wil zeggen. Vandaag was leuk. Ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Het DRS-effect was sterk, maar goed. Het zorgde voor leuk racen." Ten slotte gaat hij nog even op het zing-momentje in: "Christian zorgde ervoor. Ik kon het team niet laten vallen door niet te zingen. Ik heb wel wat lessen nodig. Ik moet naar Jerry toe en een afspraak boeken", besluit hij.