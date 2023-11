Vincent Bruins

Maandag 20 november 2023 09:32 - Laatste update: 09:44

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas werd afgelopen weekend verreden en de race in de gokstad trok enorm veel beroemdheden aan. Een daarvan was voormalig sprinter Usain Bolt. Hij vertelt erg onder de indruk te zijn van Max Verstappen die het wereldkampioenschap momenteel domineert.

Verstappen verbreekt dit jaar het ene record na het andere. Hij heeft de meeste overwinningen binnen een seizoen behaald en het record van Sebastian Vettel verbroken voor de meeste zeges op rij. Hij gaat binnenkort de viervoudig wereldkampioen ook nog inhalen voor het totale aantal overwinningen. Verstappen heeft ook het record voor het hoogste percentage aan zeges binnen een seizoen verbroken. Deze stond sinds 1952 nog op naam van Alberto Ascari. Het zestig jaar oude record voor het hoogste percentage ronden aan de leiding liggen binnen een seizoen is door Verstappen nu niet meer in het bezit van Jim Clark. Ook het record voor de meeste punten achter elkaar verdiend, wat momenteel nog in handen is van Lewis Hamilton, kan in Abu Dhabi verbroken worden. Het record voor de meeste podiumfinishes binnen een seizoen heeft Verstappen ook al binnengesleept. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hij stelde dit seizoen tijdens de Sprint in Qatar, met nog zes Grands Prix te gaan, zijn derde wereldkampioenschap veilig.

Bolt onder de indruk van Verstappen

Usain Bolt is in zijn eigen sport ook een recordhouder. Sinds het WK atletiek in Berlijn in 2009 heeft hij de wereldrecords op de 100 en 200 meter op zijn naam staan en op de Olympische Spelen van 2012 verbrak hij samen met Yohan Blake, Nesta Carter en Michael Frater het wereldrecord op de 4x 100 meter estafette. Bolt was afgelopen weekend bij de Grand Prix van Las Vegas aanwezig. "Goed, ik vind het leuk om hier te zijn," antwoordde hij op de vraag van de NOS op wat zijn indrukken zijn van de race in de grootste stad van Nevada. "Ik geniet ervan om in de paddock te zijn en een boel interessante mensen te ontmoeten. Dat is altijd fijn." De Jamaicaan heeft Verstappen nog niet ontmoet, maar hoopt dat dat moment zich ooit nog een keer zal voordoen. "Nee, ik heb hem nog niet ontmoet. Maar ik weet zeker dat als ik blijf komen, dat ik hem dan op een dag zal ontmoeten." Op de opmerking dat Verstappen net zo onverslaanbaar is als hij, reageerde Bolt: "Ja, hij doet het geweldig. Hij domineert dit seizoen. Ik wil tegen hem zeggen: gefeliciteerd met de overwinningen." De voormalig sprinter is onder de indruk van de Nederlander: "Om iemand te zien die zo hard werkt en zijn leven eraan te wijden, is altijd mooi om te zien."