Jan Bolscher

Zondag 19 november 2023 14:00

Max Verstappen hoopt dat de slotfase van het Formule 1-seizoen volgend jaar anders wordt ingedeeld. De drievoudig wereldkampioen vindt de grote tijdsverschillen en verschillende tijdschema's naar eigen zeggen "iets te veel."

De slotfase van het Formule 1-seizoen 2023 werd afgetrapt met de Grands Prix van Japan en Qatar, waarna er drie achtereenvolgende races werden verreden in Texas, Brazilië en Mexico. Na een korte adempauze moest de karavaan weer door naar de Verenigde Staten, waar op 19 november de Grand Prix van Las Vegas werd verreden. Een tijdsverschil van negen uur met Europa, waar de meeste teams gevestigd zitten. Daar bleef het echter niet bij. Vanwege het woestijnklimaat in Nevada werden de sessies in de avond en nacht afgewerkt, waardoor het tijdsverschil nog een stuk extremer werd voor de teams.

Veel coureurs gaven de afgelopen dagen aan last te hebben van een jetlag vanwege het enorme tijdsverschil in combinatie met het late tijdschema in Las Vegas. Uitrusten zit er echter nog even niet in. Het gros van de karavaan is inmiddels alweer onderweg naar Abu Dhabi: een vlucht van ruim 13.000 kilometer en een tijdsverschil van maar liefst twaalf uur. Hier wordt op zondag 26 november de seizoensafsluiter verreden.

Enorme tijdsverschillen

In Las Vegas gevraagd naar wat hij volgend jaar graag anders zou zijn tijdens het weekend in de gokstad, vertelt Verstappen: "Sowieso het tijdschema, maar - en ik weet niet of dat mogelijk is - misschien kan het ook wat beter gepland worden qua reizen ten opzichte van Abu Dhabi. Op dit moment is het een enorm tijdsverschil, helemaal in de slotfase van het seizoen waarin iedereen sowieso al een beetje moe is. Het is iets te veel."

Amerikaanse tour

De Nederlander vervolgt: "Misschien kunnen we een andere datum vinden. Ik vind dat we een Amerikaanse tour moeten doen, maar misschien is dat qua ticketverkoop niet ideaal. Misschien is er een oplossing. Ik denk dat een tijdsverschil van twaalf uur en de verschillende tijdschema's... Ik vind het nogal wat. Ik ga morgen weg. Of nou ja, eigenlijk vandaag. Ik probeer het schema te volgen. Ik zal compleet de weg kwijtraken qua tijd, want we hebben hier eigenlijk in de Japanse tijdzone geleefd."