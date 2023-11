Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet nog genoeg perspectief op een goed resultaat tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Max Verstappen start de race vanaf de eerste rij, achter polesitter Charles Leclerc en Sergio Pérez zal op jacht gaan naar punten vanaf P12.

Het hele weekend in Las Vegas is Ferrari al enorm rap en zo bleek ook tijdens de kwalificatie in de Amerikaanse gokstad. Leclerc wist met een 1:32.726 de snelste tijd te rijden, voor teamgenoot Carlos Sainz die slechts 64 duizendsten tekort kwam. De Spanjaard heeft echter onderdelen gewisseld, buiten zijn poule om, en dus kan hij rekenen op een gridstraf van tien plekken. Daardoor schuift nummer drie Verstappen op naar de tweede startplek. Voor Pérez was het een vervelende samenloop van omstandigheden. De Mexicaan kwam Q2 niet uit en dat had te maken met de timing van het neerzetten van zijn rondetijd.

Niet verrast door pole van Leclerc

Ook in Las Vegas bleek de bandentemperatuur de doorslaggevende factor te zijn op zaterdag. De SF-23 krijgt het rubber simpelweg sneller op bedrijfstemperatuur en Horner legt bij Sky Sports F1 uit dat hij geen realistische kans op de pole position zag. 'Nee, niet echt. We zagen gisteren al dat Ferrari over één ronde enorm snel is. Ik denk dat één van de karakteristieke van hun auto is, dat ze de banden eerder opgewarmd krijgen. Dus om heel eerlijk te zijn, hadden we dat wel verwacht. Dat heeft Charles gewoon goed gedaan en dat zal voor een interessante race morgen zorgen.' Leclerc heeft in Las Vegas zijn 23e pole position gereden, maar heeft momenteel 'slechts' vijf overwinningen achter zijn naam staan.

Goede baan om in te halen

Horner ziet dan ook kansen voor Verstappen: 'Ik denk toch wel dat dat anders zal zijn hier. Het is zeker een baan waar je kan inhalen, dus nogmaals het wordt wel interessant.' Pérez ziet zijn voornaamste rivaal, Lewis Hamilton, één plekje voor hem starten en het duo is nog met elkaar in gevecht om de tweede plek in het kampioenschap. De kwalificatie bracht de Mexicaan tot aan de twaalfde startplek en Horner wijst naar een ongelukkige samenloop van omstandigheden. 'Checo ging wat vroeg [naar buiten red.] en we hadden slechts drie setjes voor de kwalificatie gereserveerd. Dat deden we om te voorkomen dat we in het verkeer terechtkwamen tijdens de laatste run. Hij zette zijn ronde iets eerder neer en kwam een tiende tekort', aldus Horner.