Zaterdag 18 november 2023 15:37 - Laatste update: 16:04

Carlos Sainz is na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas nog altijd verbaasd over de houding van de FIA, de FOM, maar ook rivaliserende teams met betrekking tot zijn gridstraf. De Spanjaard wist de tweede tijd op het bord te zetten tijdens de kwalificatie, maar zal de race in de Verenigde Staten starten vanaf P12.

Afgelopen vrijdag werd het van tevoren bestempelde feestweekend in Las Vegas geopend met de eerste vrije training. Daar bleek na een aantal minuten dat het met de veiligheid van de baan niet goed zat. Zo waren diverse putdeksels niet vastgezet en Sainz was de pineut. De SF-23 van de Spanjaard was uiteindelijk zo zwaar beschadigd dat de monocoque, verbrandingsmotor, batterij en ook andere elektrische componenten moesten worden vervangen. Ondanks dat Ferrari weinig aan het euvel kon doen, deelde de FIA wel een straf uit aan de Spanjaard. Het Italiaanse team had nog om een uitzondering gevraagd, maar dat kon de internationale autosportbond niet toekennen en Sainz onthult op de persconferentie dat er teams zijn geweest die hebben gelobbyd voor een straf.

Flexibiliteit FIA

Na afloop van de kwalificatie wordt Sainz gevraagd of de FIA anders had moeten handelen. 'De zaak spreekt voor zich toch? Er was duidelijk een veiligheidsprobleem op de baan. Dat veiligheidsprobleem heeft mijn auto vernield; mijn monteurs moesten vijf uur investeren om een compleet nieuwe auto in elkaar te zetten', zo wijst hij naar het vele werk dat verzet moest worden. Sainz vindt dan ook dat de FIA in dit soort gevallen iets flexibeler moet zijn. 'En bovenop dat alles krijgen we een gridstraf van tien plaatsen voor iets waar wij niets aan kunnen doen. [Ik ben red.] gewoon teleurgesteld en tegelijkertijd niet verbaasd, omdat er dit jaar al veel gevallen zijn geweest waarin de sport heeft laten zien dat het dingen veel beter kan doen. En ja, ik ben verrast dat het bestuursorgaan niet de macht heeft om - in gevallen van overmacht - bijvoorbeeld in te grijpen in dit soort situatie waar het zo duidelijk is: dat dit iets is wat volledig buiten de controle van het team ligt, volledig buiten de controle van de coureur.'

Concurrentie

Ook onthult Sainz dat er teams zijn geweest die de straf wel terecht vonden. 'Ik had meer verwacht van de sport in deze situatie, maar om de een of andere reden zijn er rivaliserende teams die proberen een straf voor mij te krijgen, wat me op een bepaalde manier verbaast', zo stelt hij. De teams knokken om elk punt en dat kan in het constructeurskampioenschap weer miljoenen aan prijzengeld opleveren. 'Ik ben buitengewoon teleurgesteld en eerlijk gezegd gewoon boos op de hele situatie, op de sport. Eerlijk gezegd, boos is denk ik het juiste woord en ik ben in een slecht humeur omdat ik gewoon meer had verwacht van de sport in dit geval', aldus Sainz.