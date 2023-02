Remy Ramjiawan

Maandag 6 februari 2023 13:06 - Laatste update: 13:16

Wie dacht dat Frédéric Vasseur de tijd heeft om even aan zijn nieuwe rol als teambaas van Ferrari, heeft het mis. Voorzitter Benedetto Vigna verwacht van de opvolger van Mattia Binotto niets minder dan de wereldtitel, zo vertelt hij bij Motorsport.com.

Vasseur zal in 2023 de kans krijgen om Ferrari weer op het juiste spoor te zetten. De Scuderia beschikte vorig seizoen wellicht over de snelste auto van het veld, maar wist door diverse oorzaken niet altijd het maximale eruit te halen. Op het gebied van de tactiek kan het team nog wel wat winnen, maar ook tijdens de pitstops was de renstal niet altijd foutloos. Daarnaast bleek de druk om het vechten voor de wereldtitel soms ook Charles Leclerc iets te veel te worden, die ook een aantal keren zelf kostbare punten had verspeeld. Dat moet in 2023 allemaal anders, want de voorzitter van het trotse merk hoopt de wereldtitel weer naar Italië te halen.

Artikel gaat verder onder video

Wereldtitel

Uiteindelijk werd Binotto als kop van Jut aangewezen en dus moest hij plaatsmaken. Vasseur is een klein maandje in dienst bij Ferrari en voorzitter Vigna legt het doel voor komend seizoen uit. "Natuurlijk moet de wereldtitel het enige doel zijn, teambaas Fred Vasseur weet wat hem te doen staat", zo legt hij duidelijk uit. Toch zal de renstal dit jaar een betrouwbare bolide moeten gaan produceren, wil het een serieuze gooi naar de titel gaan doen. Daarnaast zit de concurrentie ook niet stil. Red Bull hoopt het succes van 2022 voort te zetten met de RB19 en Mercedes hoopt met de W14 ook weer terug te kunnen gaan slaan.

'Moeten de mensen fascineren'

Uiteindelijk is de Formule 1 de ultieme marketingtool voor Ferrari en Vigna wijst naar de doelen buiten de koningsklasse om. "We moeten innovatieve techniek inzetten, daarmee moeten we de mensen fascineren. Ons derde doel is om onze klantenkring uit te breiden en het vierde doel is om meer patenten in te dienen. Ten opzichte van 2021 hebben we dat in 2022 vier keer vaker gedaan. Zo willen we doorgaan", aldus de voorzitter.

