Het team van Red Bull Racing heeft op vrijdag de (ongewijzigde) kleuren van de RB19 laten zien. Het Oostenrijkse team gaat in het nieuwe seizoen natuurlijk weer de jacht openen op de titels en regerend kampioen Max Verstappen verwacht dat het gevaar dit seizoen vanuit Mercedes zal gaan komen.

In 2022 had Mercedes weinig in de melk te brokkelen als het ging om een strijd om het kampioenschap. De renstal uit Brackley sloeg met de W13 simpelweg de plank mis, maar is nog altijd voornemens om het concept aan de praat te krijgen. Na de presentatie van de 'RB19' in New York nam Verstappen de tijd om de concurrentie door te nemen en hoewel Ferrari de vice-kampioen van 2022 is, verwacht de Limburger dit jaar weer een gevecht met Mercedes.

Belangrijkste rivaal

De formatie van Toto Wolff had in de laatste fase van het seizoen meer snelheid gevonden, al kwam het nog steeds tekort ten opzichte van RB18. "Het is moeilijk te zeggen. Aan het eind van het jaar leek het soms alsof ze het voor elkaar hadden, soms niet", zo legt de 25-jarige Red Bull-coureur uit aan de aanwezige media, waaronder GPFans. Het nieuwe reglement heeft voor een opschudding gezorgd en Verstappen weet niet zeker of Mercedes inmiddels alles onder controle heeft. "Het is moeilijk te zeggen of ze alles volledig begrijpen, omdat ik geen deel uitmaak van hun team. Ik denk dat we dit jaar zullen ontdekken of ze alles begrijpen wat ze willen verbeteren. Mercedes heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze altijd sterk zijn en een goede groep mensen hebben. Ze zullen zeker onze belangrijkste rivaal zijn", gaat hij verder.

RB19

Ferrari niet onderschatten

Ondanks dat de Nederlander verwacht dat dit jaar de titelstrijd met Mercedes uitgevochten zal gaan worden, onderschat hij Ferrari ook niet. "Ferrari zal sterk zijn. Maar hoe sterk? Moeilijk te zeggen." De Scuderia heeft teambaas Mattia Binotto vervangen door Frédéric Vasseur en het is nog even koffiedik kijken of en wanneer de Fransman het team op de rit zal krijgen.