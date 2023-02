Brian Van Hinthum

Vrijdag 3 februari 2023 19:47

Tijdens de Grand Prix van Brazilië liep het allemaal niet zo lekker bij het team van Red Bull Racing en er leek een kink in de kabel te ontstaan toen Max Verstappen een teamorder weigerde in te willigen om teamgenoot Sergio Pérez te helpen. De Mexicaan hoopt nu aan het begin van het nieuwe seizoen vooral als team goed samen te werken.

De voorlaatste race van afgelopen seizoen leverde de nodige controverse op rondom de Red Bull-stal, toen Verstappen weigerde om teamgenoot Pérez een helpende hand te geven in de strijd met Charles Leclerc om de tweede plek in het kampioenschap. Verstappen kreeg op de boardradio meermaals de vraag om zijn Mexicaanse teamgenoot in de laatste ronde voorbij te laten gaan voor extra punten in de strijd om die tweede plek. Verstappen weigerde echter en dat leverde een hoop vraagtekens op over de samenwerking binnen het team.

Boze boardradio's

Verstappen reageerde destijds fel: "Ik heb het je laatst al verteld, jullie hoeven dit niet nog een keer aan mij te vragen, oké? Ben ik duidelijk?! Ik heb mijn redenen gegeven en daar sta ik nog steeds achter." Ook Pérez liet het niet zomaar over zich heen gaan over de boardradio: "Nou, bedankt hé jongens", zo klonk het sarcastisch richting de pitmuur van Red Bull toen de race was afgevlagd. Teambaas Christian Horner probeerde de boel nog te sussen, maar het was al te laat. "Sorry daarvoor Checo, we zullen het later bespreken in de debrief", zo probeerde de teamchef nog te lijmen wat er te lijmen viel. Maar voor Pérez was het kwaad al geschied. "Ja, het laat wel zien wie hij echt is!"

Reactie Pérez

Inmiddels zijn we drie maanden later en lijken de gemoederen weer wat bedaard te zijn in de Red Bull-stal. Pérez krijgt rondom de lancering van de RB19 een vraag over de teamorders en hoe hij en Verstappen nu verder gaan. "Het is belangrijk om als een team te werken. Op dat gebied is het heel duidelijk, we willen de teambelangen maximaliseren. Het gaat niet over Max of mezelf, maar over het team. Er werken een hoop mensen op de fabriek die alles geven. We moeten daarop reageren. Ik werk enorm hard samen met mijn engineers aan mijn kant van de garage om te werken aan de volgende stap."

