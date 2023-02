Lars Leeftink

Vrijdag 3 februari 2023 20:14 - Laatste update: 20:21

Max Verstappen is in New York na de lancering van de nieuwe auto van Red Bull Racing ingegaan op een mogelijk nieuw record (onder meer in handen van Lewis Hamilton) dat hij in 2023 kan evenaren, en het gewicht van de RB18 van 2022 en de RB19 voor het seizoen 2023.

Verstappen kan in 2023 voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen worden. In 2021 werd hij dat pas na een krankzinnige slotfase in Abu Dhabi, terwijl het in 2022 na de Grand Prix van Japan al beslist was. In 2023 zal de waarheid waarschijnlijk ergens in het midden liggen, maar de Nederlander start aan het seizoen met Red Bull Racing in ieder geval weer als favoriet. Mocht hij in 2023 kampioen worden, dan doet hij iets wat alleen Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel en Michael Schumacher ooit voor elkaar hebben gekregen: drie keer achter elkaar wereldkampioen worden. Hamilton won zelfs een keer vier titels op rij, net zoals Vettel en Fangio. Schumacher kreeg het zelfs voor elkaar om een keer vijf titels op rij te winnen.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, vertelt Verstappen na afloop van de onthulling van de RB19 in New York over de mogelijkheid om drie keer achter elkaar wereldkampioen te worden. "We werken als team keihard om weer in dezelfde situatie te komen, maar alleen de tijd zal het ons leren. Ik ben daar momenteel niet zo heel erg mee bezig eerlijk gezegd. Het is belangrijker dat we bezig zijn met het creëren van de snelst mogelijke auto, en als we dat hebben kunnen dat soort records gebeuren. Voor nu is het belangrijkste dat de auto goed en snel is en geen problemen heeft."

Zoals alom bekend was het gewicht in 2022 het grootste probleem van de RB18. Of de RB19 hier minder last van gaat hebben, laat Verstappen in het midden. Wel weet hij dat het team richting het einde van het seizoen met een minder zware auto te maken kreeg dankzij updates. Verstappen hoopt dat dit in 2023 voortgezet gaat worden. "Het grootste probleem waren niet de banden, maar het gewicht van de auto. De auto had echt last van overgewicht. Het creëert lui gedrag van de auto aan de voorkant. Toen we het gedurende het seizoen voor elkaar kregen om deels af te komen van dat gewicht, begon de auto beter bestuurbaar te worden. Dat is hoe een auto snel gaat. Ik heb namelijk nog nooit in een auto gezeten die snel was en last van onderstuur had. Ik vertrouw erop dat het in 2023 opgelost is."

