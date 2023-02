Lars Leeftink

Daniel Ricciardo heeft na de onthulling van de RB19 in New York vertelt wat de buitenwereld van zijn seizoen bij Red Bull Racing mag verwachten en waar hij zelf vooral naar uit gaat kijken.

Ricciardo besloot voor het seizoen 2023 dat een terugkeer naar Red Bull Racing zijn beste optie was. Deze beslissing moest genomen worden nadat McLaren besloot afscheid van de Australiër te nemen. Vervolgens kon Ricciardo eind vorig jaar kiezen tussen een reserverol bij Mercedes of Red Bull, en besloot hij voor zijn oude team te kiezen. Mercedes koos vervolgens voor Mick Schumacher als reservecoureur.

Rol

In gesprek met aanwezige media, waaronder GPFans, sprak Ricciardo na de lancering van de RB19 over zijn rol bij het team voor 2023. "Ik ga vooral simulatieruns doen, met daarnaast events en showruns die ik ook ga doen gedurende het seizoen. En dit is nog niet bevestigd, dus ik weet nog niet zeker of dit gaat gebeuren, maar ik ga denk ik ook wel wat bandentests doen. Als ik de auto van dit jaar bestuur, is de kans daar groter dan tijdens een vrije training. Volgens mij zijn er een paar testdagen voor de banden gedurende het seizoen, dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Het zal echter vooral simulatiewerk zijn."

Fitheid

Als het aankomt op testdagen en in vorm blijven, stelt Ricciardo dat hij gedurende het seizoen zijn hand zal opsteken. Voor nu is de Australiër echter van mening dat hij een rustige start wel kan waarderen. "Ik wil zeker wel wat kansen krijgen, gewoon om fit te blijven en mijn lichaam niet in complete shock terecht te laten komen als het weer met 5G te maken krijgt. Maar als er morgen een test zou zijn, zou ik het niet per se erg vinden om nog wat extra tijd vrijaf te krijgen. Dus ja, gedurende het seizoen zal ik mijn hand wel opsteken voor dat soort dingen, maar voor nu vind ik het prima om het rustig op te bouwen."