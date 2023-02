Lars Leeftink

Vrijdag 3 februari 2023

Max Verstappen heeft voor het nieuwe seizoen een deal getekend met gamegigant EA Sports. De tweevoudig wereldkampioen zal met het bedrijf samenwerken om 'content te creëren voor het hele EA Sports-portfolio', terwijl het logo van het bedrijf op de kin van zijn helm komt te staan.

EA Sports is, door de overname van Codemasters, de ontwikkelaar achter de officiële games van de Formule 1, met daarnaast ook nog andere titels in haar portfolio zoals het World Rally Championship en voetbalgame FIFA. "We zijn verheugd om met Verstappen samen te werken als een van de beste atleten ter wereld om meer fans samen te brengen via onze EA Sports-ervaringen."

Reactie Verstappen

Red Bull-coureur Verstappen voegde het volgende toe aan het statement van EA “Of het nu gaat om het spelen van games met mijn vrienden of competitief blijven als ik weg ben vanaf het circuit: EA Sports is altijd een groot deel van mijn leven geweest. EA Sports is een icoon voor zoveel miljoenen fans en ik ben er trots op hen te vertegenwoordigen voor het seizoen 2023.”

