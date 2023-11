Vincent Bruins

Vrijdag 17 november 2023 07:43 - Laatste update: 08:26

Carlos Sainz zal een nieuw chassis krijgen voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas. De Spanjaard moet ook nog eens Vrije Training 2 later vandaag missen. De schade blijkt enorm te zijn na het raken van een putdeksel in VT1. Teambaas Frédéric Vasseur noemt het onacceptabel.

De koningsklasse van de autosport is voor het eerst sinds 1982 weer neergestreken in de Amerikaanse gokstad, maar het raceweekend is begonnen met een vroegtijdig afgevlagde sessie. Na slechts acht minuutjes kwam er al een rode vlag-situatie in Vrije Training 1. Sainz kwam tot stilstand, nadat hij een losgeraakte putdeksel had geraakt op The Strip, het 1,9-kilometerlange rechte stuk langs alle casino's. Zhou Guanyu reed direct achter de Ferrari en zijn Alfa Romeo heeft ook schade aan de vloer opgelopen. De Alpine van Esteban Ocon was de derde auto met schade en de Franse renstal kon meteen bevestigen dat het chassis total loss was.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz mist track walk en deelt kritiek uit over kalender: "Veel van hetzelfde en overvol"

Monocoque, motor en batterij ook kapot

Na een inspectie van de SF-23 van Sainz kan ook Ferrari nu bevestigen dat het een nieuw chassis zal moeten inzetten in Las Vegas. De auto waarmee Sainz in VT1 uitkwam is te zwaar beschadigd om nog mee door te gaan. Vasseur is kwaad op de Formule 1: "We hebben de monocoque, de motor, de batterij compleet beschadigd. Ik vind het gewoon onacceptabel. Dit kost ons een fortuin. Deze sessie voor Carlos is f***ed up. We doen niet mee aan VT2, dat is zeker. Ik vind het onacceptabel van de Formule 1 vandaag." De tweede vrije training hoorde volgens de originele planning te beginnen om 09:00 uur Nederlandse tijd, maar deze sessie is verlaat. Ferrari zal het chassis, de verbrandingsmotor, de batterij en elektronische componenten moeten vervangen bij Sainz.