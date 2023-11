Vincent Bruins

Donderdag 16 november 2023 07:58 - Laatste update: 07:59

Carlos Sainz heeft een belangrijk onderdeel van de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas moeten missen. Hij heeft de track walk namelijk niet gedaan. De Ferrari-coureur laat daarnaast weten niet tevreden te zijn met de kalender.

Een dag voordat een Grand Prix-weekend begint, doen de teams en coureurs normaal gesproken een zogeheten track walk. Het wandelen over het circuit is een goede voorbereiding, omdat de kleine details natuurlijk veel eerder opvallen op loopsnelheid dan wanneer je achter het stuur zit van een raceauto. Een hobbeltje hier, wat stof daar of wellicht een aparte kerb kan in een precisiesport als de Formule 1 het verschil maken. Om de track walk te missen op een circuit wat al jaren op de kalender staat, is misschien niet het einde van de wereld, maar om de track walk te missen op een gloednieuw stratencircuit waar de koningsklasse nooit eerder is geweest, kan toch wel een flink nadeel zijn.

Indeling weekend heroverwegen

Sainz legde tijdens de persconferentie op het Las Vegas Strip Circuit uit waarom hij de track walk niet heeft gedaan: "De tijden hier zijn een beetje vreemd en ik wist niet wanneer het circuit open was, dus ik heb het moment gemist. Ik kijk ernaar uit om de Safety Car over de baan te zien rijden. Vaak kan je daar al aan zien hoeveel vuil er op het circuit ligt, of het hobbelig is, en of er wellicht weinig grip is." Naast dat hij al baalde vanwege het missen van de track walk, lijkt de Spanjaard überhaupt geen fan te zijn van het racen door de Amerikaanse gokstad. "We blijven maar races toevoegen aan de kalender en we komen op een punt waar alles als veel van hetzelfde en overvol voelt. We moeten gaan heroverwegen hoe we het gehele weekend indelen."