Brian Van Hinthum

Woensdag 15 november 2023 11:26

De Grand Prix van Las Vegas heeft nog voor het beginnen van de race de nodige drama opgeleverd onder de lokale bewoners. De inwoners van de stad in de woestijn zijn boos op de komst van de koningsklasse door bijvoorbeeld alle ontregelingen in de stad. Lewis Hamilton neemt het voor hen op.

Naast alle positieve geluiden rondom de gloednieuwe Grand Prix in de woestijn, heeft de race ook al met een aantal controverses te maken gehad. Zo is er veel kritiek geweest op de woekerprijzen van de tickets voor de Grand Prix, terwijl de teams daarnaast hun zorgen hebben geuit over de temperaturen rond de Grand Prix van Las Vegas. De race begint bijvoorbeeld op zaterdag om 22:00 uur lokale tijd, terwijl het richting de nacht in die tijd van het jaar flink af kan koelen. Men maakt zich dus zorgen over zaken als bandentemperatuur.

Klachten bewoners

Daarnaast werd afgelopen week in een video van Formule 1-fotograaf Kym Illman bekend dat er veel onrust onder de lokale bewoners heerst. "Er is veel negatief commentaar op deze race. Mensen zijn boos vanwege de verkeerssituatie. En terecht, want het heeft voor een grote ontregeling gezorgd." Hij voelde ook lokale onderneemster Pamela Vassil, manager van Jay's Market, aan de tand. "We zijn op dit moment misschien twee miljoen dollar misgelopen qua omzet sinds het verbouwen", klonk het. "Ze hebben er de hele zomer aan gewerkt. De weg is omgegooid, ingangen zijn dicht. Volgens mij moeten we zaterdag om 00:01 sluiten, wat betekent dat we dan niets verkopen. Het is verschrikkelijk."

Hamilton neemt het voor bewoners op

Hamilton neemt het nu voor de camera van Sky Sports op voor de lokale bewoners in de gokstad: "Ik heb gehoord dat er een hoop klachten zijn geweest over dat het evenement hier is vanuit de lokale bewoners. Ik denk dat we respectvol moeten zijn voor die lokale bewoners. Zoveel mensen werken hier zo hard. We moeten ervoor zorgen dat er wordt gezorgd voor die mensen. We kunnen niet zomaar een circus zijn dat verschijnt met al zijn glitter en glamour en waar de mensen uiteindelijk negatief door geraakt worden", zo laat de zevenvoudig wereldkampioen weten.