Jan Bolscher

Donderdag 9 november 2023 13:53

Max Verstappen weet naar eigen zeggen nog niet wacht hij moet verwachten van het gloednieuwe stratencircuit in Las Vegas, maar op de Playstation had hij in ieder geval grote moeite om de auto uit de muur te houden.

De Formule 1 strijkt volgende week neer in Las Vegas, waar misschien wel het meest geanticipeerde raceweekend van het jaar wordt verreden. In de vorm van het Las Vegas Strip Circuit, is er een gloednieuw stratencircuit uit de grond gestampt dat de coureurs onder andere over de wereldberoemde strip van de gokstad en de fonteinen van het Bellagio-hotel voert. Het asfalt is 6,201 kilometer en kent zeventien bochten. Op papier zijn er twee rechte stukken, maar in feite is het gebied tussen bocht twaalf en veertien één bijzonder lang stuk.

Veel vraagtekens

Alhoewel de verwachtingen qua showgehalte hooggespannen zijn, zijn er ook vraagtekens. Zo verwacht Pirelli problemen met de banden vanwege de late starttijden en bijbehorende lage temperaturen. Ook is het de eerste keer dat het circuit in de praktijk op de proef wordt gesteld. Het verleden leert dat dat soms voor - niet altijd even leuke - verrassingen zorgt. Max Verstappen doet dan ook nog geen uitspraken over hoe het hem daar zal vergaan.

Veel de muur geraakt

"Dat zie ik wel als ik aankom op het circuit", vertelt Verstappen. "Er is nog veel werk te doen, ik moet nog achter de simulator klimmen. De laatste keer dat ik er heb gereden op de Formule 1-game, heb ik meer de muur geraakt dan dat ik rechtdoor ging", doelt hij op de videogame. "Laten we hopen dat dat niet zo is als ik daar ga rijden. Het zal heel anders zijn dan hier: lage temperaturen en het is in de nacht. Stratencircuits moet je ervaren. We kennen de grip niet... Alles is nieuw. Misschien levert het je wat verrassingen op. Ik weet het niet."

