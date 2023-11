Jan Bolscher

Woensdag 8 november 2023 07:58

De Formule 1-karavaan kan aankomend weekend even bijkomen van een intensieve triple header, maar tijd voor een korte vakantie is er niet. Op zondag 19 november staan er namelijk een bijzondere race op de kalender: de Grand Prix van Las Vegas.

De Formule 1 heeft een intensief drieluik afgewerkt in Texas, Mexico en Brazilië. De laatste twee races van het 2023-seizoen zijn voor de meeste coureurs echter niet per se dichter bij huis. Het jaar wordt op zondag 26 november op traditionele wijze afgesloten in Abu Dhabi, maar eerst is het tijd voor misschien wel de meest opvallende race op de huidige kalender: de Grand Prix van Las Vegas. Het evenement heeft sinds de bekendmaking al meerdere keren het nieuws gehaald, zowel in positieve als negatieve zin. Zo zijn de verwachtingen rondom het spektakelgehalte zeer hoog gespannen, maar tegelijkertijd zijn veel inwoners van de stad niet blij met het feit dat de wereldberoemde strip volledig wordt omgegooid voor de Formule 1.

Las Vegas Strip Circuit

De koningsklasse van de autosport streek in 1981 en 1982 eerder al eens neer in Las Vegas, maar dit liep niet uit op een groot succes. Er werd gereden op een bijzonder klein circuit rondom Ceasar's Palace en de toeschouwersaantallen vielen fors tegen. De Formule 1 trok daarom verder de Verenigde Staten in richting steden als Dallas en Phoenix. Dit keer wordt er gereden op het Las Vegas Strip Circuit, een 6,201 kilometer lange baan die de coureurs onder andere over de wereldberoemde strip van Las Vegas en langs de fonteinen van het Bellagio-hotel voert. Het circuit kent zeventien bochten en op papier drie rechte stukken, maar in de praktijk zal het stuk tussen bocht twaalf en bocht veertien één bijzonder lang recht stuk vormen.

Tijdschema Grand Prix van Las Vegas

Artikel gaat verder onder video

Het tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas is een bijzondere. Vanwege het forse tijdsverschil tussen de gokstad en een groot deel van de wereld - negen uur eerder dan in Nederland - begint het raceweekend ter plaatse op donderdag. De race wordt op zaterdagavond om 22:00 uur verreden, waarmee het de meest late race van het jaar is. De kwalificatie wordt zelfs om middernacht verreden. In Nederland worden de sessies op de welbekende dagen afgewerkt, maar wel wordt het vroeg dag. Het weekend wordt op vrijdag 17 november om 05:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training, waarna het om 09:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. Zaterdag 18 november begint om 05:30 uur met de derde en laatste vrije training. De kwalificatie begint om 09:00 uur. De Grand Prix van Las Vegas wordt op zondag 19 november verreden om 07:00 uur.

Overzicht tijdschema Las Vegas Grand Prix

Vrijdag 17 november

05:30 uur: eerste vrije training

09:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 18 november

05:30 uur: derde vrije training

09:00 uur: kwalificatie

Zondag 19 november

07:00 uur: Grand Prix van Las Vegas