Vincent Bruins

Woensdag 8 november 2023 13:13 - Laatste update: 15:21

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas zal de eerstvolgende race van de koningsklasse zijn. Ferrari heeft speciaal voor de wedstrijd in de gokstad nieuwe raceoveralls ontworpen voor Charles Leclerc en Carlos Sainz. Er wordt over anderhalve week geracet op het Amerikaanse stratencircuit.

Ferrari vecht met Mercedes om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap met nog twee races te gaan, de Grands Prix van Las Vegas en Abu Dhabi. Leclerc en Sainz hebben allebei ups en downs gehad dit seizoen. Eerstgenoemde ligt momenteel zevende in de tussenstand bij de coureurs. Hij heeft vier pole positions weten binnen te slepen, maar een overwinning zit er in 2023 nog niet in bij hem. De Monegask kwam op de Red Bull Ring nog wel dichtbij met de tweede plaats in de Oostenrijkse Grand Prix. Ook in Azerbeidzjan, België en Mexico-Stad belandde hij op het podium. Sainz moest tot en met de veertiende race wachten op zijn eerste podium. Hij werd derde vanaf pole voor de tifosi op Monza. In het raceweekend daarna wist hij vanaf pole de Grand Prix van Singapore te winnen. Las Vegas is net als Singapore een nachtrace op een stratencircuit, dus uiteraard hoopt Ferrari daar weer succesvol te zijn. Sainz heeft een voorsprong van 22 punten op zijn teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc na pech in São Paulo: 'Misschien ga ik eerst nog naar Lourdes voor GP Las Vegas'

Nieuwe raceoveralls

De Italiaanse renstal zal met een gloednieuw design voor haar raceoveralls naar het Las Vegas Strip Circuit gaan. De zwarte vlakken op de schouders zijn verdwenen en alle logo's zijn in het wit. Daarnaast zijn er nog extra witte strepen aangebracht op de pakken van Leclerc en sainz.