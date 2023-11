Vincent Bruins

Charles Leclerc had de Formule 1 Grand Prix van São Paulo aan moeten vangen vanaf de voorste startrij naast Max Verstappen. In plaats daarvan crashte hij in de opwarmronde. Het is niet voor het eerst dat de Ferrari-coureur pech heeft en dus hoopt hij misschien in Lourdes van zijn ongeluk af te komen voor de Grand Prix van Las Vegas.

Leclerc maakte een probleemloze vrijdag mee en kwalificeerde zich als tweede. De snelheid zat er niet zo goed in op de zaterdag, wat op het circuit van Interlagos volledig in het teken stond van de Sprint. De Monegask werd zevende in de Sprint Shootout. In de korte race maakte hij nog wel twee posities goed en kwam dus als vijfde over de streep. Dat leverde hem vier puntjes op. Leclerc ging optimistisch de zondag in, maar hij zag een kans op een goed resultaat in rook opgaan, toen hij in de bandenmuur terechtkwam tijdens de opwarmronde. Eerst leek het erop dat de hydrauliek het had begeven, maar het bleek een ander probleem te zijn, iets waar Ferrari al wel bovenop zit. De Italiaanse renstal heeft niet de inhaalslag kunnen maken op Mercedes, wat het in Brazilië zeer lastig had, waar het op had gehoopt. De teams van Frédéric Vasseur en Toto Wolff strijden om de tweede positie in het constructeurskampioenschap.

Op geen enkel moment controle

"Ik ging de bocht in en verloor eerst de stuurbekrachtiging, en daarna zette de motor zichzelf uit veiligheid uit," legde Leclerc uit tegenover de aanwezige media op Autódromo José Carlos Pace. "Vervolgens blokkeerden de achterwielen en dat zorgde ervoor dat ik spinde, dus ik had op geen enkel moment de controle over de auto. Ik startte weer, de hydrauliek kwam voor vijftien seconden terug, maar daarna gebeurde precies hetzelfde. Ik verloor de hydrauliek en de motor hield ermee op. Ik voelde dat het de hydrauliek was, maar uiteindelijk denk ik niet dat dat het probleem was na met mijn engineers gesproken te hebben. We weten wat het is, maar ik kan er niet in detail op ingaan." De Ferrari-coureur benadrukte nog dat het niet de schade van de crash was waardoor hij niet meer verder kon. Alleen de voorvleugel was gebroken.

Via Lourdes naar Vegas

Over de boardradio was te horen dat Leclerc zeer gefrustreerd was. "Waarom de f*** heb ik altijd zoveel ongeluk?", schreeuwde hij. "Ik was geïrriteerd, omdat, zeker in de tweede helft van het seizoen, heb ik eindelijk het vertrouwen gevonden in de auto. Je geeft de rest van het weekend op voor de race van zondag, je doet vervolgens zes bochten en het is alweer klaar. Nu moet ik vooruitkijken en gaan focussen op de laatste twee races, dat is het beste wat ik als coureur kan doen, maar natuurlijk is het frustrerend om zoveel kansen door het seizoen heen te verliezen." São Paulo was de zesde keer dat hij op de zondag geen punten scoorde. Voor de aankomende Grand Prix van Las Vegas gaat Leclerc nog naar Los Angeles, maar misschien met een omweg: "Misschien boek ik mijn vlucht om naar Lourdes voor een beetje geluk, maar anders is het Los Angeles voor een week." Lourdes, gelegen in de Franse Pyreneeën, staat bekend als de grootste katholieke bedevaartplaats van het land. Pelgrims uit heel Europa gaan daar naartoe om te bidden naar het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.