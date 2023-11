Lars Leeftink

Maandag 6 november 2023 14:33 - Laatste update: 14:37

Max Verstappen had het alleen tijdens de beginfase van de F1 Grand Prix van São Paulo even lastig, toen Lando Norris na een uitstekende start van P6 naar P2 reed. Bij de herstart na de rode vlag zat hij dus ineens achter Verstappen. Norris wist dat dit zijn enige kans was.

Na de rode vlag, die door de crash van Alex Albon en Kevin Magnussen gecreëerd was, begon Norris bij de herstart vanaf P2. Tijdens de persconferentie na de race blikt Norris terug op de herstart. De Brit wist dat hij tijdens de eerste paar bochten toe moest slaan. "Ik heb het geprobeerd [Verstappen aanvallen], maar we hebben het te lastig in bochten tien en twaalf, en dat is waar Red Bull extreem competitief is. Bij die herstart gebruikte ik nieuwe banden en Max deed dat niet. Ik wist dus dat als ik een kans wilde hebben, het daar en op dat moment moest zijn."

Uitvoering aanval op Verstappen

Vervolgens kwam het aan op de uitvoering, die volgens Norris net niet goed genoeg was om Verstappen ook daadwerkelijk in te halen. "Ik gebruikte dus mijn hele batterij en ik had natuurlijk DRS, en dan loop je hard in. Ik had een goede lijn door de eerste twee bochten, maar Max had ook veel grip. Omdat de banden nog nieuw genoeg waren, had hij een exit die goed genoeg was om te zorgen dat ik alleen naast hem kon komen bij de remzone voor de vierde bocht. Ik had hem graag ingehaald, maar ik kwam een paar meter tekort."

Focus op 2024

In 2024 hoopt Norris met McLaren de volgende stap te gaan zetten. "Sinds de upgrade in Oostenrijk heeft alleen Max meer punten gepakt. We hebben enorme stappen gezet als je beseft dat we het nu hebben over het vechten met Red Bull. We hebben het wel over een van de beste coureurs ooit in de Formule 1, in een van de dominantste auto's. We hebben het hier over iemand die zeventien races gewonnen heeft in een van de dominantste seizoenen uit de geschiedenis. Als je ziet hoe we er in Bahrein voorstonden, en dat we nu praten over het gevecht met Red Bull, is dat een goed teken. We weten dat er nog veel meer aan zit te komen, dus ik kijk ernaar uit." Kan Norris in 2024 voor de titel gaan? "Daar wil ik nu niet over nadenken. Het heeft geen zin om daarover te praten tot volgend jaar, maar ik ben optimistisch en geloof dat we het als team kunnen doen."