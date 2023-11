Vincent Bruins

Woensdag 8 november 2023 10:19 - Laatste update: 10:33

Mercedes maakte een van haar slechtste weekenden ooit mee tijdens de Formule 1 Grand Prix van São Paulo. Op het circuit van Interlagos, waar George Russell in 2022 nog won, waren ze simpelweg niet competitief. Lewis Hamilton werd achtste en Russell viel uit. Toto Wolff ziet het als een bevestiging dat het concept veranderen voor 2024 de juiste beslissing is.

Hamilton ving de wedstrijd op het circuit van Interlagos aan vanaf de vijfde positie. Hij verloor een plekje aan Lando Norris, maar hij ging wel voorbij aan de Aston Martins van Lance Stroll en Fernando Alonso. Al gauw na de tweede staande start moest de Brit echter de derde plaats opgeven aan Alonso. Vervolgens probeerde hij Russell te helpen door hem steeds de DRS te geven, maar desondanks werden ze ingehaald door Sergio Pérez. De Zilverpijlen moesten ook nog hun meerdere erkennen in Stroll, Carlos Sainz en Pierre Gasly. Hamilton scoorde met P8 slechts vier puntjes. Russell viel uit in de garage van Mercedes, nadat de olietemperatuur van de power unit te hoog werd.

Niet juist om door te gaan met dit concept

"Ik denk dat dit juist bevestigd dat de stappen die we nemen, nodig zijn," antwoordde Wolff op de vraag van Autosport of hun prestaties in Brazilië ervoor hebben gezorgd dat Mercedes twijfelt over of ze de huidige technische reglementen onder de knie kunnen krijgen. "We weten dus op zijn minst dat het bevestigt dat het fundamenteel veranderen van de richting die we opgaan, juist is. In het weekend op Interlagos vorig jaar vernietigden we de competitie nog op de zaterdag en zondag en dan heb je zoiets van: 'Doen we er juist aan om door te gaan met het chassis dat we hebben?' Nu is het dus duidelijk. Dit voelt vreselijk voor het gehele team. En ik wou dat we nu al aan het nieuwe seizoen konden beginnen en ons konden concentreren op de nieuwe auto."

Vanuit pitstraat starten geen optie

Simpelweg de afstelling van de Mercedes W14-bolides aanpassen was geen optie. Niet alleen kon dat niet onbestraft, omdat de auto's in parc fermé stonden, ook wist de Duitse renstal eigenlijk niet wat ze dan hadden moeten aanpassen. "Er is namelijk een veel groter probleem," aldus de teambaas. "We dachten erover na [om vanuit de pitstraat te starten], maar als je denkt aan het maximaliseren van het scoren van punten, dan was het waarschijnlijk beter om op deze manier te starten." De Oostenrijker legde uit dat ze de auto voor 2024 dus compleet gaan veranderen en dat het concept van de huidige W14 niet goed is. "Deze auto over het algemeen, de ontwikkeling van deze auto, het is alsof we pleisters plakken op iets wat niet klopt."