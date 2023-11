Brian Van Hinthum

Het team van Mercedes beleefde in Brazilië een dramatisch weekend. De Duitse renstal kwam uiteindelijk niet verder dan een achtste plek voor Lewis Hamilton en een DNF voor George Russell. Die laatste coureur doet in navolging van zijn teamgenoot zijn beklag over het weekend.

Daar waar de prestaties van Mercedes de laatste weken na een aantal goede upgrades steeds beter werden en hoop boden richting het einde van het seizoen, werd het op Interlagos een weekend om snel te vergeten voor Wolff en zijn team. Het hele weekend liep de ooit zo dominante formatie van de Oostenrijker compleet achter de feiten aan. Dat nota bene op het circuit waar Mercedes vorig jaar in het lastige 2022-seizoen de beste race van het seizoen wist te noteren.

Russell, die zelf meermaals zijn vraagtekens duidelijk maakte op de boardradio, reageert in navolging van Toto Wolff en Hamilton op het dramatisch verlopen weekend van de Zilverpijlen. "We hadden het duidelijk ergens mis dit weekend. We weten nog steeds niet zeker waar dat aan lag, maar de snelheid was er gewoon niet", verzucht Russell voor de camera van Sky Sports. "We moeten hergroeperen en het leren begrijpen", voegt hij toe.

De Brit vervolgt: "Twaalf maanden geleden was dit onze beste race van het jaar. Twaalf maanden later is het veruit onze zwakste race van het jaar. Het is zo raar. De auto was dit weekend gewoon langzaam. De banden gleden alle kanten op en wat we gedaan hebben was het maximale. Er klopt iets niet helemaal. Je kunt niet zomaar een seconde aan prestatie leveren en van een auto die voor podiums vecht gaan naar een auto die vecht voor punten. We moeten echt gaan zitten en dit leren begrijpen. Deze week was verre van goed."