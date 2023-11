Remy Ramjiawan

Dinsdag 7 november 2023 10:46

Haas-teambaas Guenther Steiner geeft in gesprek met de Britse tak van Motorsport.com tekst en uitleg over het ingediende protest tegen de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Volgens de teambaas is er inmiddels genoeg bewijs verzameld om alsnog straffen uit te delen voor de overschrijdingen van de track limits op COTA.

Het team van Haas diende afgelopen zaterdag officieel het protest in bij de FIA tegen de uitslag van de race op COTA. Het team heeft achteraf beelden gezien van diverse coureurs die de witte lijnen hadden overschreden in bocht zes van het circuit in Austin. Het zou gaan om Lance Stroll, Alexander Albon, Logan Sargeant en Sergio Pérez die zich niet aan de track limits hielden. Het was voor de renstal van Gene Haas het startschot om de uitslag aan te vechten, want er vallen nog punten te winnen. Nico Hülkenberg werd die race namelijk als elfde afgevlagd en mochten er eventuele tijdstraffen komen, dan kan de Amerikaanse renstal wellicht nog een aantal punten meenemen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull, Aston Martin en Williams moeten op het matje komen voor protest van Haas

Nieuwe informatie

Steiner begrijpt dat de FIA in Austin misschien niet over al het bewijsmateriaal beschikte, maar vindt dat de autosportbond nu niet meer om de beelden heen kan. 'Het gaat hier slechts om een recensie [Right of Review red.]. Er is een reglement opgesteld. Ik bedoel, als de stewards de informatie niet hadden, konden ze natuurlijk geen actie ondernemen. Dat begrijp ik volledig. Maar er is informatie en nu zullen we zien wat de FIA doet, zodra ze de informatie hebben.'

Regels handhaven

In zijn ogen kan het niet anders dan dat de FIA straffen zal uitdelen, anders is het reglement in zijn ogen een farce. 'Ik denk dat ze actie moeten ondernemen, want anders maken we regels en doen we er vervolgens niets mee. Dat is mijn mening. Oké, als ze de beelden niet hebben gezien, dan snap ik dat ze niets kunnen doen, maar nu hebben we er duidelijk bewijs van.' Dat moet in zijn ogen dan ook leidend zijn. 'We willen de zaak gewoon naar voren brengen, omdat we anders de regels moeten veranderen. Ik ben eerlijk gezegd niet zo'n fan van track limits.'

Belang Haas

Uiteindelijk werd Pérez in COTA als vierde afgevlagd, Stroll kwam als zevende over de streep, Albon zag als negende de zwart-witgeblokte vlag en Sargeant pakte het laatste puntje. Met Hülkenberg die als elfde op de uitslag staat, is er nog wel degelijk wat te winnen voor Haas.