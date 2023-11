Vincent Bruins

Zondag 5 november 2023 17:23

Sergio Pérez hoopt dit seizoen de tweede positie te pakken in het rijderskampioenschap. Als we Helmut Marko moeten geloven, hoeft hij echter niet op hulp van teamgenoot Max Verstappen te rekenen. Dat liet de hoofdadviseur van Red Bull Racing weten voor de Formule 1 Grand Prix van São Paulo.

Pérez leek aan het begin van 2023 nog de strijd om de titel aan te kunnen gaan met Verstappen. Met twee overwinningen op zak na vier Grands Prix lag de Mexicaan slechts zes punten achter zijn ploegmaat na Azerbeidzjan. De teller bleef bij Pérez echter op twee staan. Verstappen scoorde een recordbrekende tien achtereenvolgende overwinningen en stelde het kampioenschap al in Qatar veilig. Pérez maakte ondertussen een lastige periode door middenin het seizoen en stond eerst flink onder druk van Fernando Alonso. Aston Martin is wat verder teruggezakt en nu is het Mercedes-coureur Lewis Hamilton die in de nek van Pérez hijgt. Het verschil is slechts 24 punten met nog drie wedstrijden te gaan. Als Pérez de tweede stek in de stand weet te behouden, dan zou dat zijn beste resultaat van zijn F1-carrière zijn.

Max gaat gewoon zijn ding doen

Vorig jaar weigerde Verstappen in Brazilië Pérez erlangs te laten, terwijl laatstgenoemde streed om P2 in het kampioenschap met Charles Leclerc. Uiteindelijk bleek na Abu Dhabi dat die twee extra punten alsnog niet genoeg waren geweest voor Pérez om de Ferrari-coureur te verslaan, maar toch zorgde het voor een rel binnen Red Bull Racing. Ook nu hoeft Pérez niet op hulp van Verstappen te rekenen. "Max zal gewoon zijn ding doen en hij zal een overwinning niet opgeven," aldus Marko tegenover de Kronen Zeitung. Op de vraag of Pérez weer op het goede spoor zit na de crash met Leclerc in zijn thuisrace, antwoordde de hoofdadviseur: "Ik heb met hem gesproken en hij zei dat er veel emoties bij betrokken waren en dat hij het wel moest proberen, want anders zou hij geen echte Mexicaan zijn. En hij zegt zelf dat hij weer een goed gevoel in de auto heeft en volledig gefocust is op het behalen van de tweede plaats in het wereldkampioenschap."