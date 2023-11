Remy Ramjiawan

Zondag 5 november 2023 14:06

Dr. Helmut Marko heeft ook meegekregen dat het team van Haas tegen de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten heeft geprotesteerd. De Oostenrijker vindt het een zinloze missie en verwacht dat de Amerikaanse renstal nul op het rekest zal krijgen vanuit de FIA.

Het team van Guenther Steiner is naar de FIA gestapt nadat de beelden van Sergio Pérez in Austin zijn gezien. De Mexicaan ging weliswaar over de track limits in bocht zes van het Circuit of the Americas, maar in die bocht was het toezicht op het overschrijden van de limiet niet op orde en dat wist 'Checo'. Het was overigens weinig mensen opgevallen, totdat Lando Norris aangaf dat hij de 33-jarige Mexicaan veelvuldig de witte lijn zag overschrijden. Voor Haas was dit het startschot om opnieuw naar de uitslag van de race te kijken.

Tijdslimiet

"Voor zover ik weet is er een bepaalde tijdslimiet waaraan je moet voldoen als je in beroep wil gaan tegen de resultaten", zo opent Marko bij Sky Deutschland over het protest van Haas. De tachtigjarige Oostenrijker heeft gelijk, maar Haas valt precies binnen de gestelde limiet. Teams mogen namelijk tot aan veertien dagen na een race een protest indienen en Haas zat netjes op dag dertien, toen het protest werd verstuurd.

Marko verwacht weinig van protest

Volgens Marko heeft de poging van Haas verder weinig zin. "Ik denk niet dat het iets zal opleveren, aangezien ze met nieuwe beschuldigingen komen." De verwachting is dat de internationale autosportbond na het raceweekend in Brazilië met haar bevinding komt. Er zal eerst een hoorzitting komen om te bepalen of Haas met voldoende nieuwe en relevatie informatie is gekomen. Alleen dan zal het protest worden bekeken en eventueel worden toegekend.