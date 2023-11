Vincent Bruins

Zaterdag 4 november 2023 17:31 - Laatste update: 17:32

De Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten heeft een staartje gekregen. De wedstrijd in Texas speelde zich twee weken geleden al af, maar Haas heeft de FIA officieel verzocht om de resultaten opnieuw te bekijken en waar nodig aanpassingen te maken. Het team van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen vindt namelijk dat het overschrijden van de track limits niet goed genoeg gecontroleerd is.

Het Formule 1-circus was twee weken geleden op Circuit of the Americas. Max Verstappen schreef de Grand Prix daar op zijn naam. Lando Norris werd als tweede geklasseerd na de diskwalificatie van Lewis Hamilton, terwijl Carlos Sainz het podium afmaakte. Ook Charles Leclerc werd gediskwalificeerd. Naast het feit dat een Mercedes en een Ferrari uit de resultaten werden geschrapt, vanwege een te erg versleten bodemplank, was ook het overschrijden van de track limits een van de belangrijkste onderwerpen van het evenement. Verstappen verloor bijvoorbeeld de pole position, omdat hij tijdens de kwalificatie net over de limiet ging in de een na laatste bocht. Tijdens de race van zondag werden uiteindelijk 35 rondetijden verwijderd, maar alleen Alexander Albon kreeg een tijdstraf van vijf seconden en hij bleef op P9.

Bocht 6 op COTA afgesneden

Na de Grand Prix van de Verenigde Staten werd er beweerd dat de FIA niet overal de track limits kon controleren. Lando Norris gaf tegenover de aanwezige media toen ook toe daar gebruik van te hebben gemaakt bij bocht 6 op het circuit in Austin. "Het is een bocht waarvan ik wist dat ze me er niet voor konden bestraffen, omdat ze op vorige circuits het precedent hadden geschapen dat als je het niet goed kon zijn, dan kon je ermee wegkomen." De FIA moest na het weekend in Amerika kritiek van fans incasseren, toen onboardbeelden naar buiten kwamen van Pérez die ook bocht 6 had afgesneden. Of de track limits daadwerkelijk 35 keer zijn overschrijden of eigenlijk veel vaker maar het werd niet door de stewards opgemerkt, lijkt dus onbekend te zijn, maar Haas wil maar al te graag dat het onderzocht wordt.

Heeft Haas voldoende nieuwe en relevante informatie?

Haas heeft dus een officieel verzoek bij de FIA ingediend om de resultaten van de Grand Prix van de Verenigde Staten onder de loep te nemen. Teams hebben 14 dagen de tijd om zoiets in te dienen en omdat de race in Texas zich 13 dagen geleden heeft afgespeeld, is de renstal van Gene Haas en Guenther Steiner dus nog net op tijd. De volgende stap is dat de stewards een moment moeten bepalen waarop ze de tijd kunnen nemen om met dit verzoek aan de slag te gaan. Er zal eerst een hoorzitting plaatsvinden om te bepalen of Haas voldoende nieuwe en relevante informatie heeft om een herziening van de resultaten mogelijk te maken. Zo ja, dan gaat het onderzocht worden. Aston Martin diende na de Oostenrijkse Grand Prix een soortgelijk verzoek in en met succes: Fernando Alonso en Lance Stroll schoven allebei een plekje op en werden op de Red Bull Ring geklasseerd als vijfde en negende. Hülkenberg kwam in de VS als elfde over de streep, maar hoopt op punten voor de Duitser door middel van mogelijke straffen voor andere coureurs.