De FIA heeft het maar druk met de track limits, zo bleek ook in de Verenigde Staten. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport heeft de autosportbond een flater geslagen met Sergio Pérez. De Mexicaan heeft in nieuw opgedoken beelden, de track limits in bocht zes diverse keren heeft overschreden, zonder daarvoor een straf te krijgen.

Diverse coureurs gingen in Qatar, maar ook in Austin op de bon na het overschrijden van track limits. Zo verloor Max Verstappen op vrijdag in Amerika de pole position, omdat hij simpelweg zijn RB19 niet binnen de witte lijnen wist te houden. Alexander Albon was één van de coureurs die op zondag zelfs een tijdstraf aan zijn broek kreeg voor het overschrijden van de track limits. Nu blijkt dat Pérez door het oog van de naald is gekropen, want ook hij maakte zich daaraan schuldig en kon niet altijd binnen de lijntjes kleuren.

Track limits

De overschrijdingen worden gemeten door sensoren op de auto en daar is geen ruimte voor een grijs gebied. In Austin waren er vijftien coureurs die door de stewards waren genoteerd voor track limits-overschrijdingen. Albon (6x), Kevin Magnussen (4x), Charles Leclerc (4x), Lewis Hamilton (3x), Logan Sargeant (3x), Yuki Tsunoda (2x), Fernando Alonso (2x), Nico Hülkenberg (2x), George Russell (2x), Lando Norris (2x), Esteban Ocon (1x), Pierre Gasly (1x), Lance Stroll (1x), Carlos Sainz (1x) en Pérez (1x). Toch blijkt uit onderzoek van het Duitse medium dat vooral Pérez van geluk mag spreken. In bocht zes ging de Mexicaan namelijk vaker over de witte lijn, dan de FIA had genoteerd. De beelden laten het punt zien waar 'Checo' de baan afsneed.

FIA heeft overtredingen 'niet gezien'

De FIA beroept zich volgens AMuS op de beschikbare beelden en juist daar zou het probleem liggen. Zo waren er geen camera's aanwezig in bocht zes, die gericht waren op het precieze punt waar de overschrijdingen plaatsvonden. Als reactie op het Duitse medium laat de FIA weten dat er inderdaad na de wedstrijd werd geconstateerd dat er diverse overschrijdingen in bocht zes plaatsvonden. "Het beschikbare bewijs is niet voldoende nauwkeurig en consistent om de overtredingen vast te stellen. De FIA zal daarom de bewakingsinfrastructuur bijwerken om een betere dekking te garanderen, zodat mogelijke overtredingen in de toekomst tijdens de race op betrouwbare wijze kunnen worden gedetecteerd", zo meldt de autosportbond dat Pérez zich veilig kan wanen, omdat er simpelweg geen toezicht was. Dat wil de FIA voor de toekomst gaan verbeteren.

Toch zouden er diverse coureurs zijn die nu lucht hebben gekregen van de gemiste overtredingen van Pérez en die zijn vooral verrast dat de Mexicaan straffeloos het weekend in Austin heeft verlaten. De verwachting is dat het onderwerp wordt besproken tijdens de eerstvolgende Drivers Briefing, aanstaande vrijdag in Mexico.