Vincent Bruins

Dinsdag 31 oktober 2023 19:28 - Laatste update: 19:33

Het zat Haas niet mee tijdens de Formule 1 Grand Prix van Mexico-Stad afgelopen weekend. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen verlieten Autódromo Hermanos Rodríguez zonder punten en Haas is nu naar de laatste positie gezakt bij de constructeurs. Hülkenberg heeft dan ook felle kritiek geuit richting zijn eigen team.

Aan het begin van 2023 leek het alsof Haas er niet al te slecht voor stond dit seizoen. Magnussen finishte tweemaal als tiende in Saoedi-Arabië en Miami, terwijl Hülkenberg zijn voordeel haalde uit de chaos in Australië om de zevende plek te pakken. Ook scoorde de Nederlandssprekende Duitser drie extra punten met een uitstekende zesde positie in de Sprint op de Red Bull Ring. Sindsdien heeft Haas nog maar één punt weten binnen te slepen, dankzij de P10 van Magnussen in Singapore. Het Amerikaanse team lag lange tijd op de zevende stek in de tussenstand, maar is door de uitstekende prestaties van Alexander Albon bij Williams, de dubbele puntenfinish van Alfa Romeo in Qatar en de zevende plek van AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo in Mexico-Stad terugvallen in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Oude auto was beter geweest in Mexico

"Het is onvermijdelijk. We betalen er de prijs voor dat we geen upgrades meenamen, dat we er geen prestaties uit halen," vertelde een ontevreden Hülkenberg tegenover de aanwezige media in de hoofdstad van Mexico. "Hopelijk is dit een wake-up call voor iedereen in de fabriek, want op deze manier kan je gewoon niet aan F1 meedoen. Als de oude specificatie ook maar enige goede karakteristieken had, dan was het min of meer competitief in de langzamere bochten, en [Autódromo Hermanos Rodríguez] wordt natuurlijk gedomineerd door langzamere bochten." Haas ontwikkelde upgrades volgens het Red Bull-concept en deze werden voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op de auto gezet, maar volgens Hülkenberg werkte deze dus juist niet in Mexico-Stad. "Ik weet het niet, ik heb het gevoel dat de oude specificatie beter zou zijn geweest hier, maar uiteraard is er maar één kant op voor ons in de toekomst."

OOK INTERESSANT: Steiner snapt niet waarom FIA 'van meten van een plank een grote wetenschap wil maken'

Gebroken ophanging Magnussen

Hülkenberg had twee posities goedgemaakt en reed op de elfde plek op het moment dat Magnussen halverwege de Grand Prix crashte en zorgde voor rode vlaggen. De Duitser vocht in de tweede helft van de wedstrijd om een punt, maar zakte uiteindelijk naar P13. "Nico lag op een goede positie om punten te pakken, maar in de laatste stint na de rode vlag, die we zelf hadden veroorzaakt, konden we de banden niet [in leven] houden," verklaarde teambaas Guenther Steiner. "Onze auto kan de banden niet zo in leven houden zoals andere auto's dat kunnen. We kunnen vechten voor bijna de gehele afstand, maar bijna is nog niet helemaal. Desalniettemin lijkt het hele team goed gepresteerd te hebben en Nico reed een fantastische race om te proberen iets binnen te slepen." Steiner bevestigde dat Magnussen crashte vanwege een gebroken ophanging wat waarschijnlijk was veroorzaakt door iets "hitte gerelateerd".

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.