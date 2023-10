Vincent Bruins

Vrijdag 27 oktober 2023 19:59 - Laatste update: 21:21

Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden na de Grand Prix van de Verenigde Staten afgelopen zondag gediskwalificeerd vanwege een te erg versleten bodemplank. Guenther Steiner vindt het argument van de FIA dat het niet elke auto kan controleren onzin.

Hamilton en Leclerc kwamen op Circuit of the Americas over de streep als tweede en zesde, respectievelijk. Hun auto's kwamen echter niet door de technische keuring. Bij niet alleen de Mercedes, maar ook bij de Ferrari was de bodemplank te erg versleten. In artikel 3.5.9.e van de technische reglementen staat dat de plank van de vloer een dikte moet hebben van 10 millimeter met 0,2 millimeter speling, wanneer deze nieuw is. Na een raceweekend moet deze een dikte hebben van minimaal 9 millimeter en mag er dus niet meer dan 1 millimeter zijn weggesleten. Dat was bij Hamilton en Leclerc wel het geval met diskwalificaties tot gevolg. De FIA ligt nu onder vuur, omdat een deel van de fans maar ook de deelnemers vinden dat de internationale autosportbond elke auto had moeten controleren. Steiner sluit zich hierbij aan en is ervan overtuigd dat het "slechts dertig minuten" had gekost om de andere zestien bolides ook te controleren. De FIA checkte ook bij racewinnaar Max Verstappen en Lando Norris de bodemplank, maar zij kwamen wel door de keuring.

Alleen maar optillen en eronder gaan

"Het duurt niet lang. Je hoeft alleen maar de auto op te tillen en eronder te gaan. Ik denk niet dat het lang duurt om het te meten," legde Steiner uit over de technische keuring, geciteerd door Motorsport-Total.com. Daarom kan hij ook niet verklaren waarom niet bij alle auto's de bodemplank wordt gecontroleerd. "Er staat niet in het reglement dat ze alle auto's moeten controleren. Maar je zou kunnen zeggen dat het een simpele controle is en dat ze dat standaard moeten doen. Ik weet niet waarom ze het niet doen. Dat is een vraag voor de FIA, niet voor mij. Als je van het meten van een plank een grote wetenschap wil maken, dan kunnen we dat doen, maar ik denk niet dat daar een grote wetenschap achter zit."

Slechts dertig minuten

"Ze hielden [alle] auto's heel lang vast, terwijl ze bespraken wat ze moesten doen," vervolgde de 58-jarige uit Tirol over wat er gebeurde, toen de FIA ontdekte dat de auto's van Hamilton en Leclerc illegaal waren. "Naar mijn mening hadden ze in de tussentijd de andere zestien auto's kunnen controleren. Ik weet niet wat het FIA-protocol zegt wat er na de race moet gebeuren. Als ik er nu over nadenk, hadden ze gewoon even moeten wachten," aldus Steiner die benadrukte er zeker van te zijn dat een inspectie van alle auto's "slechts dertig minuten" zou hebben geduurd. "Misschien is er een praktische reden waarom ze het niet kunnen doen. Ik weet het niet."