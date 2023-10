Dit is waarom alleen bij Verstappen, Hamilton, Norris en Leclerc de vloer werd gecheckt

Vincent Bruins

Woensdag 25 oktober 2023 13:32

Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten gediskwalificeerd. De vloer van de Mercedes noch de vloer van de Ferrari kwam door de technische keuring. Ook de bolides van Max Verstappen en Lando Norris werden gecontroleerd. Maar waarom werden alleen deze vier deelnemers uitgekozen?

Hamilton en Leclerc werden in Texas gediskwalificeerd, omdat de bodemplank van beide auto's een te grote hoeveelheid slijtage liet zijn tijdens de keuring van de FIA. In de technisch reglementen van de internationale autosportbond - artikel 3.5.9.e om precies te zijn - staat dat de bodemplank van een Formule 1-auto maximaal 0,2 millimeter door mag buigen. Ook mag deze plank na afloop van een race maximaal één millimeter versleten zijn, om te voorkomen dat de rijhoogte van de auto's te laag wordt. Deze slijtage wordt gemeten aan de hand van zogeheten skid blocks: blokjes van titanium van tien millimeter hoog die op de bodemplank worden gemonteerd, en tevens verantwoordelijk zijn voor de vonkenregen die je vaak ziet in de Formule 1. Deze skid blocks moeten na afloop van een race dus nog minimaal negen millimeter hoog zijn.

Indicaties van te lage rijhoogte

Naast de bodemplanken van Hamilton en Leclerc werden ook die van Verstappen en Norris gecontroleerd. En dat is niet willekeurig geweest, zo weet Autosport uit te leggen. Wanneer zo'n blokje van titanium slijt, geeft dat namelijk een sterke geur af. Dat is vlak langs de baan en aan de pitmuur te ruiken, en de FIA is daar alert op. Daarnaast worden de beelden van de onboardcamera's van alle Formule 1-auto's gecontroleerd door de FIA. Er wordt dan gekeken of het hoofd van een coureur meer schudt dan normaal gesproken het geval is, wat natuurlijk een indicatie is dat de auto veel meer hobbelt. De internationale autosportbond meet, sinds de terugkeer van porpoising in 2022, de verticale oscillaties in elke auto om er zeker van te zijn dat coureurs door vibraties geen risico lopen op blessures. Is het trillen van de auto erger dan normaal, dan is dat nog een reden voor de FIA om die deelnemer ertussenuit te pikken om de rijhoogte nader te checken.

Autoriteit technische afdeling

De technische afdeling van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, heeft het recht om elke auto uit te kiezen voor verdere controle van de bodemplank, zo staat aangegeven in artikel 14.3 van de sportief reglementen. Dit mag gebeuren op elk moment tijdens een Grand Prix-weekend en de technische afdeling heeft daar vooraf geen goedkeuring van de stewards of het hoofd van de marshals voor nodig. Omdat Hamilton en Leclerc wel zijn uitgekozen, maar hun Mercedes- en Ferrari-teamgenoten George Russell en Carlos Sainz niet, geeft dus ook aan dat er verschillende setups werden gebruikt binnen de twee teams.

