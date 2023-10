Vincent Bruins

Het Alpine Formule 1-team heeft een nieuwe technisch directeur. Eric Meignan heeft zich bij de Franse renstal gevoegd, nadat hij eerder al een topman was bij niet alleen Ferrari, maar ook bij Mercedes.

Meignan was van 2004 tot en met 2011 de hoofdengineer bij Mecachrome, een Frans bedrijf dat tegenwoordig bijvoorbeeld de motoren produceert voor de FIA Formule 2 en FIA Formule 3, en vaak heeft samengewerkt met Renault. Hij ging vervolgens vier jaar aan de slag als technisch directeur bij een Zwitsers bedrijf dat specialiseert in hybridetechnologie en elektromotoren. In mei 2015 werd hij door Mercedes aangenomen als hoofdengineer bij de motorafdeling van het Duitse team en na twee jaar maakte hij promotie tot hoofd van de gehele afdeling. Begin 2020 verhuisde hij naar Maranello waar hij bij Ferrari tekende als hoofd van de motorafdeling. Deze maand heeft hij echter Italië ingeruild voor Frankrijk. Hij is sinds kort werkzaam bij Alpine als technisch directeur in Viry-Châtillon, een zuidelijke buitenstad van Parijs, zo weet Formula1.com te melden.

Focus op 2026

Het aannemen van Meignan maakt deel uit van een grote herindeling van de taken bij Alpine. Teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane moesten na de Grand Prix van België direct hun koffers pakken en engineer Pat Fry verliet het team om de technisch directeur te worden van Williams. Alpine Motorsport-vicepresident Bruno Famin heeft momenteel de touwtjes in handen en Meignan gaat, direct onder Famin, aan de slag als hoofd van de motorafdeling en zal de fabriek waar de power unit wordt geproduceerd, overzien. "Hij brengt een schat aan ervaring en expertise met zich mee en zal toezicht houden op de ontwikkeling van de Alpine PU, met een specifieke focus op de reglementen van 2026", aldus Famin. De power unit van Alpine levert de minste paardenkrachten, maar het Franse team hoopt daar over twee en een half jaar verandering in te brengen, wanneer nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd.