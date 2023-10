Vincent Bruins

Lando Norris hoopt dat de FIA naar het advies van de coureurs luistert met betrekking tot de track limits. De Brit wil namelijk dat de internationale autosportbond haar eigen regels consistent gaat handhaven en zwaardere straffen zou hij ook niet erg vinden.

Na Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Sergio Pérez en meer spreekt ook Norris zich uit over de regels omtrent de track limits. Hij benadrukt ook de hypocrisie van George Russell die tijdens de Spaanse Grand Prix zelf nog had aangegeven dat het niet juist was dat coureurs de baan konden afsnijden met slechts een tijdstraf van vijf seconden als consequente. Russell ging afgelopen zaterdag tijdens de Sprint van de Grand Prix van de Verenigde Staten zelf buiten de baan bij bocht 18 om Norris' teamgenoot Oscar Piastri te passeren. Een straf van vijf seconden kostte de Mercedes-coureur uiteindelijk maar één positie.

Expres van de baan

"Wat ik er een beetje raar aan vind, is dat deze dingen zo vaak ter sprake zijn gebracht tijdens de drivers briefing," vertelde Norris tegenover de aanwezige media in Texas. "Het is een punt dat we elke keer ter sprake brengen en het is een punt dat George zelf nog ter sprake bracht in Barcelona, waar je twee auto's kan inhalen, als je de buitenlijn neemt in bocht 1 en als het ware te hard gaat om met voorbedachten rade van de baan te gaan, zoals we mensen ook al in Rusland in bochten 1 en 2 zagen doen. Het is iets waar je je makkelijk op kan voorbereiden. En ik ben er vrijwel zeker van dat we zo tot de conclusie kunnen komen dat mensen het expres doen."

Zwaardere straffen

"Als je sneller bent, dan kan je langs iemand gaan [door af te snijden], en dan kan je makkelijk vijf seconden wegrijden," vervolgde de McLaren-coureur die uitlegt waarom een tijdstraf van vijf seconden niet genoeg is. "[De FIA] kwam en zei: 'Oké, we gaan het zo doen dat je de positie moet teruggeven'. Maar ze hebben nu het precedent geschapen dat je dat niet eens meer hoeft te doen. Dus volgens mij is daar weer geen consistentie, en daar verbaas ik me een beetje over. Er was een vrij duidelijke waslijst aan regels van wat ze gingen doen, als zoiets gebeurde. Maar duidelijk niet..." Norris wil graag dat coureurs meteen een plek terug moeten geven, wanneer een inhaalactie buiten de baan is gebeurd, of dat straffen zwaarder worden. "Mensen komen met te veel dingen weg."