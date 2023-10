Jeen Grievink

Zondag 22 oktober 2023 22:54 - Laatste update: 22:55

Lando Norris pakte al snel de leiding in de Grand Prix van de Verenigde Staten en hoopte sindsdien stiekem op een overwinning. Deze kwam er uiteindelijk niet, want zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton bleken een maatje te groot. Na afloop was hij echter niet heel erg teleurgesteld.

Norris begon de race in Texas vanaf de tweede positie, naast polesitter Charles Leclerc, maar wist al vrij snel aan de Ferrari voorbij te gaan. Vanaf dat moment wist hij een redelijk gat te trekken richting de rest van het veld, maar uiteindelijk begon hij toch aan tempo te verliezen. Richting het einde van de wedstrijd zag Norris een potentiële overwinning steeds verder aan de horizon verdwijnen, zeker toen Verstappen hem eenmaal wist te passeren. Uiteindelijk verloor hij ook nog de tweede stek aan Hamilton, maar toch was hij na afloop niet helemaal ontevreden. Hij scoorde immers wel weer een podium voor het team van McLaren.

Artikel gaat verder onder video

Norris "best blij" en ziet vooruitgang McLaren

Bij de microfoon van Jenson Button blikte hij terug op zijn race in de VS. "Ik had de leiding en kon het even controleren, maar het bleek niet genoeg vandaag", zo begint de coureur uit Bristol. "Maar ik ben best blij, het was een goede race van mijn kant. We wisten wat de moeilijkheden zouden zijn vandaag en dat was niet alleen de degradatie [van de banden]. De pace aan het begin van iedere stint was erg sterk, maar we konden het niet lang genoeg vasthouden. We komen er wel, we boeken ieder weekend vooruitgang, maar er zijn nog een paar stapjes nodig."

Hamilton bleek te snel voor Norris in strijd om P2

Over zijn agressieve verdediging tegen Hamilton in de strijd om plek twee, zei Norris: "Agh ja, ik probeerde het in ieder geval. Maar ik kon het gewoon niet, ik had niet genoeg banden meer over aan het einde en je zag ook hoe snel hij daarna bij mij wegreed. Misschien als de baan iets kouder was geweest, was dat iets beter voor ons geweest, maar dat was het niet. Maar ik ben blij, ik ben zo trots op het team, ze hebben excellent werk geleverd en dat we op het podium finishen hier is meer dan we hadden verwacht toen we hier aankwamen dit weekend."