Wat hebben we geleerd van de onthulling van de RB19 van Red Bull?

Lars Leeftink

Zaterdag 4 februari 2023 17:13 - Laatste update: 17:57

De onthulling vrijdagmiddag van de RB19 van Red Bull voor het seizoen 2023 was voor veel mensen op verschillende manieren onderwerp van gesprek. Het ging over Ford, de livery en de rommelige onthulling zelf.

Dat Red Bull het in 2023 lastig krijgt om met de nieuwe auto het seizoen 2022 te herhalen, staat vast. Het vorige seizoen was met zeventien overwinningen en twee kampioenschappen een enorm succes voor het team dat al jaren achter Mercedes zat toe te kijken hoe zij aan het domineren waren. Nu stond het team weer in de schoenen waar het tussen 2010 en 2013 ook al in stond. Wat hebben we van de lancering van de RB19 geleerd?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: POLL: heeft Red Bull de juiste keuze gemaakt door de livery ongewijzigd te laten?

RB19

Over de RB19 zelf hebben we niet veel geleerd toen de auto na drie kwartier in de show voor het eerst werd getoond. Het was namelijk een showcar, waardoor alle details niet serieus te nemen zijn en de echte aanpassingen pas tijdens de testdagen geopenbaard worden. Het enige wat echt te zien was, was dat de livery voor 2023 wederom niet veel is veranderd. Hier stoorde veel fans zich aan, want er werd stiekem gehoopt op een aanpassing of het doorbreken van de trend. Red Bull besloot dit niet te doen.

Raceoutfit

Hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden van de raceoutfit waarin Max Verstappen en Sergio Perez komend seizoen gaan rijden. De kleuren, sponsoren en het design is nagenoeg hetzelfde gebleken. Ook werd de helm van Verstappen getoond. Naast deze helm zal de Nederlander in 2023 ook een paar speciale helmen hebben.

Geen ervaring

Wat ook duidelijk is, is dat zowel Verstappen als Perez nog niet met de nieuwe auto in aanraking zijn gekomen. Ze hebben er nog niet in gereden, maar zelfs het uiterlijk van de auto was voor beide coureurs nog onbekend. Dit liet Verstappen weten tijdens de presentatie. Wat dat betreft is er voor Verstappen en zijn teamgenoot nog genoeg werk aan de winkel richting de testdagen eind februari om de auto wat beter te leren kennen.

Onthulling

Dan de onthulling zelf. Die verliep, op zijn zachtst gezegd, behoorlijk rommelig. Eerst ging het al fout bij de YouTube stream, die bijna vijf minuten achter bleek te lopen op Red Bull TV en bijvoorbeeld de uitzending van Viaplay. Vervolgens viel het bij weinig mensen in de smaak dat er meer dan een halfuur een reclamepraatje werd gemaakt, waarin verschillende andere sporters en sponsoren aan het woord kwamen en ook Christian Horner heel wat vragen moest beantwoorden. Ook de terugkeer van Daniel Ricciardo kwam uitgebreid aan bod. Vervolgens kwam de launch van de livery, die dus aardig wat fans teleurstelde, en bleek het nieuws omtrent de samenwerking met Ford in de stream ook te laat te komen. Tien minuten voordat dit live werd aangekondigd, waren er al artikelen online waarin de samenwerking werd bevestigd. Tot slot bleek ook F1 CEO Stefano Domenicali niet aanwezig te zijn toen hij het podium op werd geroepen. Al met al genoeg om te evalueren voor het mediateam van Red Bull Racing.

Ford

En dan het nieuws waar de hele onthulling waarschijnlijk vooral om ging: de samenwerking met Ford. Ford keert hiermee terug in de Formule 1 en wordt dus de partner waar Red Bull al een tijdje naar op zoek is voor het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Ford gaat het team ondersteunen en zal vanaf 2026 als Red Bull Ford door het leven gaan als het aankomt op het zijn van een leverancier in de sport. Daarmee is het een van de zes leveranciers, met verder Mercedes, Ferrari, Honda, Renault en Audi. Geen nieuwe samenwerking tussen Honda en Red Bull dus, dat nog steeds zoekt naar een partner. De naam van Cadillac ontbreekt, een partij waar Andretti mee samen wil gaan werken aan een F1-team. Daarnaast staat ook de naam van Porsche nog niet op de lijst.

Livery VS

Tot slot nog de speciale liveries die het team gaat gebruiken tijdens de drie races in de Verenigde Staten die komend seizoen worden verreden. Voor alle drie de races gaat Red Bull met 'Make Your Mark' de fans de kans geven de livery te maken. Daardoor gaan we Red Bull dus wel degelijk in drie andere liveries zien rijden. Daarnaast krijgen de winnaars van de competitie ook de kans om naar de race te gaan en zelfs een rondleiding in de garage te krijgen tijdens de eerste vrije training. Een mooi initiatief van Red Bull, dat ook een livery liet maken door kunstenaar Mr Doodle. De auto, zwart en wit, wordt geveild voor het goede doel Wings for Life van Red Bull. Alle opbrengsten zullen naar het goede doel gaan.