Redactie

Donderdag 2 november 2023 14:58 - Laatste update: 15:01

Lewis Hamilton is doorgaans niet vies van het dragen van een bijzondere "modieuze" outfit wanneer hij de Formule 1-paddock op donderdag tijdens een weekend betreedt. Dit keer pakt de Braziliaans ereburger uit met een wel heel bijzondere outfit: een waar eerbetoon aan de legendarische Ayrton Senna.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De zevenvoudig wereldkampioen houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag, iets waar sommige fans enorm van kunnen genieten. Andere fans genieten er dan weer wat minder van.

Artikel gaat verder onder video

Ayrton Senna

De outfit waarmee de Mercedes-coureur op donderdag in Brazilië verscheen, zal toch bij een hope racefanaten op positieve reacties kunnen rekenen. De Britse coureur is - zoals bij het grote publiek bekend - groot fan van de Braziliaanse legende Senna. Hamilton heeft in de loop van zijn carrière al meermaals een eerbetoon gebracht aan de drievoudig wereldkampioen en in Brazilië doet hij dat nog eens dunnetjes over. De Mercedes-coureur stalt op donderdagochtend in São Paulo namelijk de show met een wel héle bijzondere outfit. Hij verscheen in een soort leren overall, die aan de voorkant in de kleuren groen, geel en blauw [de kleuren van Brazilië] gespoten is, terwijl op de achterkant de helm en de ogen van Senna prijken.

Tot morgen kans op een Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven tot uiterlijk morgenvroeg twee officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je nu nog eenvoudig deelnemen via deze link.