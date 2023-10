Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Brazilië

Redactie

Dinsdag 31 oktober 2023 12:52

Na de wedstrijd in Mexico-Stad gaat het Formule 1-circus in een sneltreinvaart door naar de laatste Grand Prix van de triple header, in São Paulo. Het raceweekend in Brazilië betreft een sprintweekend en dus staat er elke dag wel een belangrijke sessie op het programma. GPFans zet op een rijtje wat de verschillende aanbieders dit weekend gaan tonen.

De Grand Prix van Mexico-Stad werd wederom prooi voor Max Verstappen, die zege nummer zestien van het seizoen wist bij te schrijven. Teamgenoot Sergio Pérez kwam minder positief in het nieuws, want de Mexicaan wist voor zijn thuisfans niet verder te komen dan een paar honderd meter. Lewis Hamilton wist daarentegen door te stomen naar de tweede plek en het heeft ervoor gezorgd dat het gat met Pérez nog maar twintig punten betreft. Daniel Ricciardo kon daarnaast ook glimpen van zijn oude vorm laten zien en dat draagt alleen nog maar verder bij aan de druk op 'Checo'.

F1 TV

Dit weekend komt alleen de Formule 1 in actie op het Autódromo José Carlos Pace. De streamingdienst van de sport zelf, F1 TV, heeft daarom de volgende planning.

Vrijdag 3 november 15:30 uur Eerste vrije training Vrijdag 3 november 18:00 uur Voorbeschouwing kwalificatie Vrijdag 3 november 19:00 uur Kwalificatie Vrijdag 3 november 20:00 uur Nabeschouwing kwalificatie Zaterdag 4 november 15:00 uur Sprint Shootout Zaterdag 4 november 18:30 uur Voorbeschouwing sprintrace Zaterdag 4 november 19:30 uur Sprintrace Zaterdag 4 november 20:30 uur Nabeschouwing sprintrace Zondag 5 november 17:00 uur Voorbeschouwing race Zondag 5 november 18:00 uur De Grand Prix van São Paulo Zondag 5 november 20:00 uur Nabeschouwing race

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

Vrijdag 3 november 15:20 uur Eerste vrije training Vrijdag 3 november 18:25 uur Kwalificatie Vrijdag 3 november 20:05 uur Studio Formule 1: São Paulo Shakedown Zaterdag 4 november 14:40 uur Sprint Shootout Zaterdag 4 november 18:55 uur Sprintrace Zondag 5 november 16:55 uur De Grand Prix van São Paulo

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse schenken.

Vrijdag 3 november 23:00 uur Ziggo Sport Race Café Zaterdag 4 november 00:30 uur Formule 1: GP van Mexico Kwalificatie (samenvatting) Zondag 5 november 17:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing Zondag 5 november 23:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race in Mexico nabespreken om 23:22 uur op NPO 1.

Zondag 5 november 23:12 uur NOS Formule 1: GP van Brazilië

Goedemorgen GPFans

De nieuwe aflevering van Goedemorgen GPFans zal aankomende zondag 5 november vanaf 10:00 uur live te volgen zijn op onze website, in de app of via ons YouTube-kanaal. De uitzending duurt ongeveer anderhalf uur. De Grand Prix van São Paulo zal zondagmiddag om 18:00 uur van start gaan en alle ontwikkelingen tijdens deze race zijn te volgen via het liveblog op onze website of in de app.

