Lewis Hamilton liet de racewereld zondag in Mexico maar weer eens zien uit welk hout hij gesneden is. De zevenvoudig wereldkampioen reed een ijzersterke race op het Autódromo Hermanos Rodríguez en kwam achter Max Verstappen als tweede over de streep. Hij zegt klaar te zijn om volgend jaar met Red Bull de strijd aan te gaan.

Op dit moment lijkt er simpelweg weinig te zeggen over hoe Mercedes tijdens een race voor de dag gaat komen. De W14 leek het tijdens de eerste twee dagen in Mexico-Stad ontzettend moeilijk te hebben en de teleurstelling tijdens de kwalificatie was dan ook groot toen Mercedes op zaterdag niet verder kwam dan P6 en P8. Hamilton hield zich op dat moment niet in: "Het is het hele weekend al lastig geweest met de auto. De auto is een soort nachtmerrie om in te rijden. Hij vindt het niet leuk op deze baan", sprak de inmiddels 197-voudig podiumbezoeker uit.

Lastig begin, goed einde

Op de zondag ging het een heel stuk beter met de coureur uit Stevenage. Gewapend met een goede Mercedes-tactiek ging Hamilton uitstekend om met zijn banden en wist hij beide Ferrari-coureurs te verschalken. "Eerlijk gezegd had ik dit vandaag niet verwacht", stelt hij voor de camera van Sky Sports. "De progressie aan het begin van de race en het vechten voor het podium en uiteindelijk zelfs de tweede plek is geweldig. Ik ben ontzettend blij met de race. We moesten dit weekend heel diep gaan om de set-up op orde te krijgen en dat hebben we geweldig gedaan", stelt de zevenvoudig wereldkampioen.

Strijd met Red Bull

Het zorgt voor vertrouwen en Hamilton kijkt uit naar volgend seizoen, waarin hij de Red Bulls hoopt aan te gaan vallen: "Ik ben ontzettend trots op mijn team en zoals ik op het einde zei, heb ik het volledige vertrouwen in het team. We kunnen een geweldige auto bouwen. Dat hebben we de afgelopen twee jaar niet gedaan, maar we kunnen het. Niemand wil iemand kopiëren. Ze [de engineers] zullen hun eigen weg vinden. Ik denk dat we vooruit gaan, maar ik heb gehoord dat Red Bull dat ook doet. We moeten zeer strategisch zijn en klinisch met onze zetten. Ze zijn zo snel op het rechte stuk, daar verloren we wel ruim twee tienden. Maar ik ben er klaar voor. Als we een auto krijgen die met hen kan strijden, gaan we volgend jaar een paar geweldige gevechten hebben."

