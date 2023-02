Brian Van Hinthum

De straf in de windtunnel die het team van Red Bull Racing vorig jaar opgelegd heeft gekregen is iets wat voor de rest van het jaar meegenomen gaat worden door het team. Christian Horner hoopt dat zijn formatie tijdens de wintermaanden genoeg gedaan heeft om de beperkingen voor komend seizoen op te vangen.

Na de Grand Prix van Japan bleek dat Red Bull Racing inderdaad schuldig bevonden werd aan het overschrijden van het budgetplafond in 2021, al gaat het om relatief kleine bedragen van ruim minder dan vijf procent. Na het weekend in Japan is de FIA gaan onderzoeken wat voor straf passend zou zijn en inmiddels zou er bij Red Bull een voorstel voor een straf op de mat hebben gelegen. Daarmee is Red Bull op hun beurt in Mexico akkoord gegaan en de renstal krijgt naast een geldboete ook nog te maken met vermindering in de windtunnel.

Voordeel concurrentie

Met name dat laatste kan natuurlijk de nodige doorwerking gaan hebben tijdens het verloop van het aanstaande seizoen. Daar waar concurrenten als Ferrari en Mercedes aanzienlijk meer tijd mogen doorbrengen in de windtunnel, hebben zij voordeel bij de ontwikkeling van hun auto's gedurende het seizoen. Het is voor Red Bull dus van groot belang om er meteen goed bij te zitten aan de start van het jaar met het ijzersterke concept dat zij uit 2022 meenemen, anders kunnen er later wellicht problemen ontstaan.

Horner blikt vooruit

Na de onthulling van de RB19 gaat Horner dieper in op de mogelijke hinder die men in Milton Keynes kan ondervinden. "We doen het beste wat we kunnen. Het team heeft natuurlijk moeten omgaan met de handicap die we hebben. Ze hebben dat geweldig gedaan. Is het genoeg? Dat zullen we over een paar weken uitvinden op het startpunt. Het is zeker een significante handicap die we meenemen voor de rest van het jaar. We hebben het natuurlijk geaccepteerd, we proberen er mee om te gaan en zo efficiënt mogelijk te werken. We zullen zien of de RB19 genoeg is als hij het circuit op gaat."

