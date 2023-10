VIDEO: Verstappen verklaart slechte kwalificatie: 'Lastig vanwege de hoogte', FIA deelt straf uit

Brian Van Hinthum

Zondag 29 oktober 2023 16:47 - Laatste update: 16:54

Max Verstappen moest zaterdagavond zijn meerdere erkennen in Ferrari, dat op P1 en P2 eindigde met Charles Leclerc en Carlos Sainz tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De Nederlander moest genoegen nemen met P3 en was niet echt tevreden met zijn zaterdag. Check de hele video op ons YouTube-kanaal of hieronder!