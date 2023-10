Brian Van Hinthum

Zondag 29 oktober 2023 15:25 - Laatste update: 15:49

De grote verrassing tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad kwam op naam van het team van Ferrari, waar Charles Leclerc en Carlos Sainz ineens boven kwamen drijven op de voorste startrij. Helmut Marko haalt zijn schouders op en denkt dat de Italianen aan het 'bluffen' waren.

De Grand Prix van Mexico-Stad gaat op zondag om 21:00 uur Nederlandse tijd van start op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Max Verstappen hoopt op het Mexicaanse circuit zijn zestiende overwinning van het seizoen te boeken, maar daarvoor moet hij wel zien af te rekenen met het verrassende Ferrari-duo: Leclerc en Sainz. De heren uit Maranello kwamen als een duveltje uit een doosje bovendrijven in Mexico en pakten - tegen de eigen verwachtingen in - de pole weg voor de neus van Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Totaal anders in de race

Na afloop van de plotselinge "nederlaag" tegen de Italianen haalt Marko eerst tegenover ORF zijn schouders op over de plotselinge kwalificatiesnelheid van de rode bolides. "Op basis van onze berekeningen zouden [Alex] Albon en [Lando] Norris onze sterkste tegenstanders moeten zijn. Op deze hoogte heb je een hoop verschillende reacties. Ik denk dat we er in de race een stuk beter uitzien. Ferrari kan niet doorgaan op deze snelheid", meent de Oostenrijker.

Ferrari aan het bluffen

Even later gaat de Red Bull-adviseur nog wat dieper in op zijn laatste claim bij Sky Deutschland: "We zijn verrast. Vooral als je naar Q2 kijkt. Ferrari heeft de motor volledig opgeschroefd. Dat is alleen niet mogelijk op basis van een hele race. Je kunt hier inhalen, dus we zijn nog steeds positief. Max had een paar kleine problemen in bocht dertien en veertien. Maar Ferrari was in alle oefensessies aan het bluffen. Het is een verrassing dat ze het zo goed hebben gedaan", besluit hij.