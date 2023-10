Remy Ramjiawan

Niet alleen McLaren en Aston Martin zijn bezig weggeweest met een gloednieuwe windtunnel. Ook voor het team van Max Verstappen en Sergio Pérez stond een nieuwe faciliteit op de planning, maar volgens Formule 1-presentator Sam Collins gaan die plannen voor Red Bull Racing voorlopig niet door, zo meldt hij op X.

De renstal had volgens de journalist zo'n 50 tot 75 miljoen euro gereserveerd voor de nieuwe windtunnel en het was de bedoeling dat de auto van 2025 daarin verder zou worden ontwikkeld. De exacte reden voor het stopzetten van de plannen, daar is nog weinig over bekend, wel verwacht Collins dat het voor de komende seizoenen weleens een effect kan hebben op het raceteam.

Oude windtunnel blijven gebruiken

"Het gaat niet zoals gepland met de bouw van de nieuwe windtunnel van Red Bull in Milton Keynes. Het team heeft de bouwaanvraag voor de nieuwe faciliteit ingetrokken. Dat betekent dat de bouw binnenkort niet zal gaan beginnen. Dat betekent ook dat een nieuwe windtunnel voor het team niet van veel nut zal zijn voor de auto van 2025 en dat de bedoeling zal zijn om hem echt te gebruiken voor de ontwikkeling van de Ford-auto van 2026", zo meldt de Brit.

Red Bull Powertrains niet in gevaar

Op dit moment maakt Red Bull gebruik van een oude windtunnel waar het Oostenrijkse team voorlopig nog mee uit de voeten kan. "Het team zal voorlopig doorgaan met haar 75 jaar oude tunnel in Twinwoods. De redenen voor de terugtrekking zijn nog niet bekend gemaakt, maar het kan zijn dat het team een nieuwe locatie voor de tunnel moet vinden of de plannen aanzienlijk moet aanpassen", aldus Collins. De renstal is daarnaast ook bezig met Red Bull Powertrains - motorafdeling - maar dat project lijkt voorlopig gewoon door te gaan.

Opvallend genoeg was ontwerper Adrian Newey in 2022 tegen de komst van de nieuwe windtunnel. Destijds gaf hij aan: "Het duurt gewoon te lang voordat we de gewenste windsnelheid hebben bereikt. Ik zou alles voor de CFD-ontwikkeling willen behouden. Helaas zijn daar niet genoeg stemmen voor, hoewel het veel duurzamer zou zijn. De gebruikelijke namen zijn tegen."