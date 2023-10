Remy Ramjiawan

Maandag 23 oktober 2023 15:18

Het team van Aston Martin pakt door met de updates en zal aankomend weekend in Mexico de AMR23 wederom voorzien van een aantal nieuwe onderdelen. Ook in Austin had het team een nieuw pakket meegenomen, maar door de beperkte trainingstijd kwam de wagen er niet goed uit.

Het gebrek aan trainingstijd brak het team van Aston Martin op. Fernando Alonso en Lance Stroll wisten namelijk tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van de Verenigde Staten niet uit Q1 te komen. Tijdens de sprintrace werd die tendens nogmaals bevestigd want beide mannen wisten geen punten te pakken en Stroll parkeerde zijn bolide zelfs voortijdig. Toch was tijdens de hoofdrace op zondag wel weer de snelheid te zien en Aston Martin zal op het Autódromo Hermanos Rodríguez opnieuw met een aantal updates gaan komen, zo meldt Formu1a.uno.

Verschillende vloeren in Austin

Aston Martin koos ervoor om beide auto's voor de Grand Prix van de Verenigde Staten te laten starten vanuit de pitstraat. Daardoor kon het team nog een aantal wijzigingen doorvoeren. Alonso keerde terug naar de oude vloer, terwijl Stroll met het nieuwe pakket ging racen. De Canadese coureur, die dit jaar onder een vergrootglas ligt voor zijn resultaten, wist met het pakket uiteindelijk de zevende plek veilig te stellen, Alonso viel in ronde 49 uit. De Spanjaard kon echter voor die tijd de rondetijden van George Russell evenaren, terwijl Stroll een sneller tempo kon rijden. Het was voor Aston Martin de bevestiging dat het pakket nog geoptimaliseerd moet worden.

Pakket in Mexico bepaalt ontwikkelingsrichting voor 2024

Het Italiaanse medium kan dan ook bevestigen dat Aston Martin voor de race in Mexico wederom met een aantal nieuwe onderdelen zal gaan komen. Het is bedoeld om data te vergaren voor de auto van volgend seizoen en het team wil ermee een sterke basislijn neerzetten. Daar moet Aston Martin in winterstop op voort kunnen borduren. Het pakket in Mexico zal door Dan Fallows en zijn collega's worden geëvalueerd om op die manier de juiste koers voor volgend jaar te kunnen bepalen.