Jeen Grievink

Vrijdag 20 oktober 2023 22:35 - Laatste update: 22:43

Sergio Pérez heeft een ultimatum gekregen van Red Bull Racing. De Mexicaan staat voor een loodzware opdracht om zijn stoeltje naast Max Verstappen te behouden. Slaagt hij er niet in de gegeven doelstelling te halen, dan staat zijn vervanger voor 2024 al klaar. Dit melden diverse bronnen op het internet.

Pérez begon ijzersterk aan het 2023-seizoen en leek heel even een serieuze concurrent te gaan worden voor Verstappen in strijd om de wereldtitel. Niets bleek echter minder waar toen het seizoen verder vorderde. Vanaf de Grand Prix van Miami ging het langzaam bergafwaarts met de prestaties van Pérez. Er leek echter geen reden tot paniek, want hij stond immers - met een ruime voorsprong - op de tweede plaats in het klassement bij de coureurs. Maar eenmaal aanbeland bij het slot van het seizoen, piept en kraakt het toch aan de kant van Pérez. De 33-jarige coureur stapelt fout op fout en ziet nu alsnog zijn tweede plaats in gevaar komen. Reden genoeg voor Red Bull om een ultimatum te stellen.

Ultimatum voor Pérez: presteren of exit

Pérez zou te horen hebben gekregen dat er nog maar één manier is om zijn stoeltje voor 2024 veilig te stellen. Het Britse Express weet te melden dat de Mexicaan in de resterende vijf races minimaal tweede moet worden, mede omdat hij gewoonweg over de beste auto van het veld beschikt. Red Bull accepteert het dat Pérez achter Verstappen finisht, maar wil geen andere concurrent voor hem zien staan. Het Braziliaanse Globo stelt dat de doelstelling voor Pérez iets minder heftig is geformuleerd door Red Bull. Zij schrijven dat de man uit Guadalajara 'gewoon' als tweede moet finishen in het klassement. Hamilton mag hem dus niet passeren in het kampioenschap, zo luidt de duidelijke boodschap.

Pérez moet Hamilton achter zich houden

Pérez heeft momenteel een voorsprong van 30 punten ten opzichte van Hamilton, maar het moge duidelijk zijn dat de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes de laatste tijd een stuk consistenter is in het bij elkaar sprokkelen van punten. Pérez zal dus - met een enorme druk op zijn schouders - aan de bak moeten om zijn stoeltje voor 2024 te kunnen claimen. Dat de Mexicaan nog een contract heeft voor volgend jaar, lijkt voor Red Bull geen reden te zijn om krampachtig vast te houden aan haar coureur. Dit bewezen ze eerder dit seizoen al door bijzonder vroeg afscheid te nemen van Nyck de Vries bij AlphaTauri.

Red Bull heeft vervanger van Pérez al in huis

Beide bovengenoemde mediums weten ook te melden dat Red Bull al een vervanger heeft klaarstaan, mocht Pérez zijn doel niet halen. Intern zou men al hebben besloten dat Daniel Ricciardo zijn comeback maakt bij de hoofdmacht als het nodig wordt geacht. Dat Ricciardo in Japan al werd bevestigd als AlphaTauri-coureur voor 2024, lijkt dan ook een doordacht plan te zijn geweest van Red Bull. De Australiër lijkt aan alle kanten te worden geprepareerd voor een terugkeer bij Red Bull Racing, of dit nu in 2024 of in 2025 is.

Exit Pérez biedt kansen voor Lawson

Een vervroegd afscheid van Pérez zou ook bijzonder goed nieuws kunnen zijn voor Liam Lawson. De Nieuw-Zeelandse coureur kreeg kortgeleden nog te horen dat hij zich nog minimaal één seizoen moest schikken in een rol als reserverijder, maar bij een exit van Pérez, kan hij mogelijk toch snel weer instappen bij AlphaTauri. Dit omdat het stoeltje van Ricciardo dan vrijkomt. Met dit alles in het achterhoofd weet Pérez wat hem te doen staat in de resterende vijf races.